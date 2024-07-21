Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Süleyman Arif Emre mezarı başında dualarla anıldı

Yine kavga günlerinde mücadele zamanlarında meydan yerine korkusuzca atılan büyük dava adamları Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin gönüllü avukatlığını yapması da özellikle belirtilmesi gereken hususiyetlerdendir. Temennimiz kaleme aldığı eserlerin okuyucuyla buluşturulması hatıralarının derlenmesi ve hakkında bir armağan kitabın hazırlanmasıdır. Vefa gösterip buraya gelen dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Süleyman Arif Emre büyüğümüzün aziz ruhu şad olsun."
"KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NIN MANİFESTOSUNU YAZDI"
Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek de Süleyman Arif Emre ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:
Süleyman Arif Emre’yi yakından tanıyan Nejdet Külünk de Emre’nin en önemli özelliğinin alkışlara ve tribünlere boyun eğmeyişi olduğunu söyledi.
Anma programına merhumun mahdumu Ali Rıza Emre, İş adamı Ömer Emre TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek İş Adamı Necdet Külünk başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.
Anma programı Kurra Hafız Ali Fıstık Hoca’nın yaptığı dua ile sona erdi.