Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Süleyman Arif Emre mezarı başında dualarla anıldı

" Süleyman Arif Emre Ağabeyle ölümünden önce son röportajı yapan birisi olarak onun fikir ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da iyi idrak ediyoruz. O hayatını ülkesine ve insanına adamış birisi olarak bu uğurda çok çileler çekmiş ama hiçbir zaman davasından asla ödün vermemiştir. Kıbrıs Barış harekatının manifestosunu yazmıştır. Güzel bir tecelliyle harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz gecesi hakka yürümüştür.