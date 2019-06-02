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Hayat Milli mücadelenin 100üncü yılına özel opera ilgi gördü
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KÜLTÜR SANAT

Milli mücadelenin 100'üncü yılına özel opera ilgi gördü

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operası, beğeniyle izlendi.

Haber Merkezi DHA
Yeniden Doğuş
Yeniden Doğuş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Etkinlikler kapsamında, Kurtuluş Savaşı yıllarının canlandırıldığı 'Yeniden Doğuş' operası, dün akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi. Proje ve sanat yönetmenliğini Murat Karahan, orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan ve koreografi düzenlemesini Görkem Cengiz’in üstlendiği opera, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, sahneledikleri operayla etkinlik yılını tamamladı.

'YENİDEN DOĞUŞ' OPERASI

Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göç etmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan eserde, 1'inci Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılıyor. Türk opera tarihinde bir ilk olan ve belgesel niteliği de taşıyan eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılıyor.

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