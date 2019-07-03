Hayat Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı
KÜLTÜR SANAT

Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Milli Saraylar'ı bu yılın ilk 6 ayında ziyaret eden toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 844 bin kişiye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un ilk 6 ayında ziyaret eden toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 844 bin kişiye ulaştı.

Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 53 artışla 305 binden 469 bine çıkan Milli Saraylar'da, Dolmabahçe Sarayıziyaretçi sayısında 611 bin kişiyle listenin başında yer aldı.

İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlar ilk sıralarda

Anadolu Yakası'nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi, 77 bin ziyaretçiyle ikinci olurken, Ihlamur Kasrı ise geçen sene olduğu gibi 47 bin kişiyle sıralamada üçüncülüğü korudu.

Ziyaretçi profilinde de bazı değişiklikler görülen Milli Saraylar'a gelen Avrupalı turist sayısında İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlar ilk sıralarda yer aldı.

Geçen yıl Çin turizminde "Türkiye Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Milli Saraylar'a ilgisi fazla olan Çinli ziyaretçileri bu yıl yoğunluk bakımından, Uzak Doğulu gruplardan Tayvanlılar, Vietnamlılar, Hong Konglular takip etti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor
HAYAT
Martılı Şelalesi ve Krater Gölü hayran bırakıyor

Gazipaşa'nın doğal havuzları hayran bırakıyor
HAYAT
Gazipaşa'nın doğal havuzları hayran bırakıyor

Ünlü şair Küçük İskender'in cenazesi hastaneden alındı
HAYAT
Ünlü şair Küçük İskender'in cenazesi hastaneden alındı
Teröristin bağışı reddedildi

Teröristin bağışı reddedildi

​Christchurch'te iki ayrı camide 51 kişi katletmişti.
15 Temmuzda S-400 olsaydı...

15 Temmuz'da S-400 olsaydı...

Uzmanlar, o gece her şeyin farklı yaşanabileceği görüşünü paylaştı.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

Memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

Yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı.
Ameliyat esnasında yakalandılar

Ameliyat esnasında yakalandılar

Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenlendi.
Son yılların en<br>büyük operasyonu

Son yılların en
büyük operasyonu

Lice'de 5 milyondan fazla hint keneviri ele geçirildi.
Türkiye <br>Sevakin'de kalacak

Türkiye
Sevakin'de kalacak

​Sudan'da Beşir hükümetinin devrilmesiyle birlikte kiralanan adanın akibeti merak konusu olmuştu.
4 derece<br>daha artacak

4 derece
daha artacak

​​Yurt genelinde sıcak hava hakim olacak.
​Hedefleri belli oldu

​Hedefleri belli oldu

​Hafter'i sahaya sürenlerin gözü ülke açıklarındaki petrol ve gazda.
BM'den<br>PKK skandalı

BM'den
PKK skandalı

Cenevre Ofisi, teröristlerle gizli anlaşma imzaladı.

Dünyada<br> sıcak saatler

Dünyada
sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.