Hayat Milli sporcudan bayrak hamlesi
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Milli sporcudan bayrak hamlesi!

Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan 14 yaşındaki Selen Gündüz, kürsüde bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine izin vermedi. Milli sporcunun ‘bayrak’ hassasiyeti büyük takdir toplarken, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selen Gündüz (Soldan 2)
Selen Gündüz (Soldan 2)

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde 5-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen 8. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası, 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ile Antalya’da adeta tekvando şöleni yaşandı.Organizasyona, 37 kiloda altın madalya kazanan Selen Gündüz damga vurdu. Mili sporcu, madalya töreninde bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine ustaca bir hareketle izin vermedi. Selen’in milli hassasiyeti büyük takdir görürken, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Selen Gündüz

GÜZEL BİR DUYGUYDU

Milli sporcu Gündüz, “Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim. Şampiyon olup bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın orada okunması çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı. Toplamda 7 bin dolayında katılımcının yer aldığı organizasyonlarda Türk sporcular elde ettikleri sonuçlarla dikkati çekti. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası’nda 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan milliler, kadınlarda takım halinde şampiyon olurken, erkeklerde ikinci sırayı aldı.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

  • Türkiye, 4. WT Başkanlık Kupasında ise 15’i altın, 17’si gümüş ve 22’si bronz olmak üzere 54 madalya elde ederken, gençler ile yıldızlar kategorilerinde Avrupa şampiyonalarına 45 ekstra kota kazandı. 6. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası’nda ise Türk sporcular müsabaka dalında 19 altın, 27 gümüş ve 41 bronz madalya, poomse dalında ise 23 altın, 21 gümüş ve 35 bronz madalya elde etti. Milli sporcular, büyükler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puanlar topladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Şahin, “Antalya’da tam bir tekvando şöleni yaşandı. Vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Milli sporcunun Türk bayrağı hassasiyeti gururlandırdı
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Milli sporcunun Türk bayrağı hassasiyeti gururlandırdı
66 ülkeden 2094 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası'nda 37 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, kürsüde bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı sporcuya izin vermedi.
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