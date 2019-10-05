Milyonluk soruya doğru cevap

Türk televizyonlarında 8 yıldır devam eden “Kim Milyoner Olmak İster” adlı bilgi yarışmasında bir ilk yaşandı. Arda Ayten isimli yarışmacı, 12. soru olan final sorusuyla 1 milyon TL’ye talip oldu.

OYNAT 03:00 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk cevap ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla başladı. Geçen sezon 29 Haziran'da yarışmacı Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyon TL değerindeki 12. soruyla izleyenlerine kısa bir ara veren 'Kim Milyoner Olmak İster'de, final sorusunun cevabı belli oldu. Yarışmacı Arda Ayten'e yönetilen soru şu şekildeydi: “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?” Soruya cevap vermek için İstiklal Marşını tekrar tekrar okuyan ve uzunca bir süre düşünen arda soruya 'toprak' cevabını vererek 1 milyonluk ödülün sahibi oldu. BiP'te paylaş

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Yarışmacıya “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusu yöneltildi. Seçenekler ise “Kan, toprak, yurt ve vatan” şeklinde sunuldu. İstiklal Marşı’nın on kıtasını bilen ve canlı yayında okuyan Arda Ayten, kelimeleri tek tek saydı. İstiklal Marşı’nda; Vatan kelimesi 3 defa, Kan kelimesi 6 defa, Yurt kelimesi 3 defa, Toprak kelimesi ise 2 defa geçiyor. Soruyu “Toprak” olarak yanıtlayan Arda Ayten isimli yarışmacı, programın 8 yıllık tarihinde ilk kez son soruyu doğru cevaplayıp 1 milyon TL ödülü almaya hak kazanan yarışmacı oldu.