Hayat Mimaride 40+1 Konuşmaları başlıyor
AKTÜEL

Mimaride '40+1 Konuşmaları' başlıyor

Mimarlık alanında yepyeni bir oluşuma imza atılıyor. '40+1 Konuşmaları' programında genç tasarımcılar bir araya gelerek çalışmalarını tasarım meraklılarına sunacak.

Yeni Şafak
40+1 buluşmaları
40+1 buluşmaları

YDKSTUDIO Mimarlık ofisinin, GZT medya sponsorluğunda başlattığı 40+1 konuşmaları, 07.12.2018 Cuma günü Zemin İstanbul'da başlıyor. Türkiye'nin genç ve başarılı tasarımcılarının projelerini paylaşacağı ve hikayelerini anlatacağı bir konuşma dizisi olan 40+1 her ay iki kez yeni bir tasarımcıyı dinleyenleriyle buluşturuyor.

Serinin ilk konuğu olan Superpool mimarlık ofisi, Selva Gürdoğan ve Gregers Tang Thomsen tarafından 2006'da İstanbul'da kuruldu. Projelerinin yanında araştırmalarıyla da öne çıkan ve İstanbul Tasarım Bienali'nin 2014 yılında ana mekanlarını ve grafiklerini tasarlayan Superpool, aynı zamanda 40+1 konuşmalarının gerçekleşeceği Şişhane Metrosu'ndaki Zemin İstanbul'un da tasarımcısı.

40+1 konuşmaları özellikle gençleri, profesyonel hayata yeni adım atanları ve tasarım meraklılarını, genç ve başarılı örneklerle bir araya getirerek bir network oluşturmayı amaçlıyor. Bu etkinliğe ücretsiz katılmak için yapmanız gereken, www.40arti1.com adresinden online kayıt olmak.

Kayıt linki için tıklayınız.

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