Minik Selimhan bu defa Bosna’nın acısına ses verdi

Önce TCG Anadolu’da Bayraktar Kızılelma’nın videosunu çekti, daha sonra ise TOGG, Teknofest ve Ayasofya’nın. Sosyal medyada yayınlanan içerikler, milyonlarca kez izlenildi ve paylaşıldı. Selimhan Gündoğdu, şimdi Bosna Hersek’in hikayesine ses vermek amacıyla Saraybosna’da.

Babasıyla birlikte çektiği videolarla son dönemde adından sıkça söz ettiren minik Selimhan; bu defa 11 Temmuz’da, Srebrenitsa’nın yıl dönümünde, yakın tarihte Bosna Hersek’te yaşanan acılara değinecek ve izleyenlerine, “Burada yaşananları unutmayın” mesajını verdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonuyla ülkenin çeşitli bölgelerini ziyaret eden Selimhan, ayrıca TİKA’nın yeniden ihya ederek hizmete kazandırdığı eserleri de konu aldı.

“Bosna’yı özellikle tercih ettik”





Projeyi, TİKA’ya sunar sunmaz kısa sürede aksiyon alınarak kolların sıvandığının altını çizen Baba Bilal Gündoğdu, “Bu konuda TİKA Başkanımız Serkan Kayalar Bey, üst düzey gayretle 11 Temmuz’a kısa bir süre kala bizim talebimize karşılık verdi ve biz bugün burada çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Yayınlanacak yeni videoya ilişkin bazı detayları da paylaşan Bilal Gündoğdu, Bosna Hersek’in hikayesine özellikle ses vermek istediklerini ifade etti. Gündoğdu, şunları söyledi:





"İçerikleri çekmeye başladığımızda elbette böylesi bir ilgi beklemiyorduk. Lakin milletimizin yıllardır özlemini duyduğu projeleri konu edinince ve bu da evladımız Selimhan’ın saf ve temiz yüreğiyle birleşince böylesi bir karşılık bulmuş oldu. Biz de ailesi olarak istedik ki Selimhan’ın milyonlara mal olan serüveni yarım kalmasın ve anlatılmaya muhtaç ne kadar hikaye varsa onlara ses olsun."





Beşinci videoda ise Gönül Coğrafyamızdan olan Bosna’yı tercih etmemizin elbette önemli sebepleri var. Yakın tarihte çok acılar çekti Bosna halkı. Ve tüm dünyadan o gün de bugün de talep ettiği tek şey ‘unutulmamak’tı. Biz de Selimhan ile birlikte dost ve kardeş halk olan Bosnalıların bu haklı isteklerini kendimizce karşılıksız bırakmak istemedik. Umarız, böylesi acılar sadece Bosna’da değil, dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaz ve biz Selimhan’la sadece güzel hikayelere ses verebiliriz.”























