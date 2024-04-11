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Hayat

Minikler ara tatili etkinliklerle geçirecek

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:21 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bayram tatili ve ara tatili bir arada yaşayan minikler kendileri için hazırlanan etkinliklerle çifte bayram yapacak. Sanat ve bilim atölyeleriyle eğlenecek çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşecek. Bunlardan ilki Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılacak. Arkeolojik Kazı Etkinliği ile 5-9 yaş aralığındaki çocuklar 13 Nisan saat 12.00’de uzman arkeolog ve bir konservatör eşliğinde kazıya katılacak. Çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak için düzenlenen 43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvurular da devam ediyor. Minik ressamlar, 23 Nisan’a kadar resimlerini www.pinarcocukresimyarismasi.com adresine gönderebilecek.

KLASİKLER ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Arter de çocuk atölyeleriyle minikleri çeşitli etkinliklerle buluşturuyor. Atölyeler 12 Nisan’da “Açık Atölye”, 20 Nisan’da “Bakış Açını Değiştir”, 23 Nisan’da “Gez, Bak, Çiz”; 27 Nisan’da ise “Duygu Mimarları” başlıklarıyla gerçekleşecek. İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü, ara tatil programının yanı sıra ay boyunca çeşitli atölyeler düzenleyecek. 20 Nisan’da “Gramafon Kağıdı ile Kalp Süsleme”, 21 Nisan’da “Sevimli İnek Yapımı” ve 23 Nisan’da “Bayraklı Taç ve Papyon Yapımı” atölyesine ev sahipliği yapacak. Ücretsiz etkinlikler 4-11 yaş aralığı için yapılacak. School of Akmerkez by Wise Akademi ise 13 Nisan’da “Lıkır’ın Doğum Günü” ile saat 13.00 ve 14.30’da çocuklarla buluşacak. Edebiyat klasikleri de minikler için sahnede olacak. Jules Verne’in “Seksen Günde Dünya Turu” yarın saat 13.00 ve 15.00’te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.



#Eğitim
#Aktüel
#Bayram Tatili
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