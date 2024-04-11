Minikler ara tatili etkinliklerle geçirecek

Bayram tatili ve ara tatili bir arada yaşayan minikler kendileri için hazırlanan etkinliklerle çifte bayram yapacak. Sanat ve bilim atölyeleriyle eğlenecek çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşecek. Bunlardan ilki Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılacak. Arkeolojik Kazı Etkinliği ile 5-9 yaş aralığındaki çocuklar 13 Nisan saat 12.00’de uzman arkeolog ve bir konservatör eşliğinde kazıya katılacak. Çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak için düzenlenen 43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvurular da devam ediyor. Minik ressamlar, 23 Nisan’a kadar resimlerini www.pinarcocukresimyarismasi.com adresine gönderebilecek.