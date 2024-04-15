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Hayat

Minikler canlı betimlemeyle sanatı deneyimledi

Türk Telekom ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun hayata geçirdiği “Erişilebilir Tiyatro” projesi “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam”ı miniklerle buluşturdu.

04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:29 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çocuklar sanatı böyle deneyimledi.
Çocuklar sanatı böyle deneyimledi.

Görme ve işitme engelli çocuklar, aileleriyle canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla sanat deneyimi yaşadı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu yıl başlattığımız ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim ile doyasıya bir tiyatro keyfi yaşatıyoruz” dedi. Proje sayesinde çocukların canlı betimlemeyle ayrıntıları kaçırmadan oyunları deneyimlemesi hedefleniyor.


#Türk Telekom
#İstanbul Devlet Tiyatrosu
#sanat
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