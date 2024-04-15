Minikler canlı betimlemeyle sanatı deneyimledi

Görme ve işitme engelli çocuklar, aileleriyle canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla sanat deneyimi yaşadı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu yıl başlattığımız ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim ile doyasıya bir tiyatro keyfi yaşatıyoruz” dedi. Proje sayesinde çocukların canlı betimlemeyle ayrıntıları kaçırmadan oyunları deneyimlemesi hedefleniyor.