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Hayat

Minikler Türkçe’yi uygulamalı öğrenecek

İlkokul öğrencileri Türkçe’yi; dinleme, izleme ve konuşma aktiviteleri ile geliştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe dersi için süreç odaklı ve durum belirlemeye yönelik etkinlikler hazırladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:26 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bu kapsamda ilkokul kademesindeki öğrencilerin derslerde dinleme, izleme ve konuşma performansları takip edilecek ve bu alanlarda öğrencilerin gelişim göstermesi sağlanacak.

Birinci sınıflar için hazırlanan etkinlikte öğretmenlerin yönlendirmesi doğrultusunda öğrencilerin çizim yapması istenecek.

İkinci sınıf öğrencilerinin dinleme, izleme ve konuşma durumlarına yönelik etkinlikler yapılacak. Bu doğrultuda öğretmen sınıfta bir hikâye okuyacak. Öğrencilerden, dinledikleri hikâyedeki önemli olayları belirleyerek, oluş sırasına göre anlatmaları istenecek.

Üçüncü sınıflara öncelikle bir hikâye dinletilecek. Hikâyeyi dinleyen öğrencilerden gruplara ayrılarak bu hikâyeyi canlandırmaları istenecek.

Dördüncü sınıflar için hazırlanan etkinlikte öğrenciler, dinledikleri metnin konu ve ana fikrini önce kendileri belirleyecek, ardından öğretmenin yönlendirmesiyle konu ve ana fikri tekrar yazarak cevaplarını karşılaştıracaklar.



#eğitim
#Türkçe
#aktüel
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