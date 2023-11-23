Minikler Türkçe’yi uygulamalı öğrenecek

Bu kapsamda ilkokul kademesindeki öğrencilerin derslerde dinleme, izleme ve konuşma performansları takip edilecek ve bu alanlarda öğrencilerin gelişim göstermesi sağlanacak.

Birinci sınıflar için hazırlanan etkinlikte öğretmenlerin yönlendirmesi doğrultusunda öğrencilerin çizim yapması istenecek.

İkinci sınıf öğrencilerinin dinleme, izleme ve konuşma durumlarına yönelik etkinlikler yapılacak. Bu doğrultuda öğretmen sınıfta bir hikâye okuyacak. Öğrencilerden, dinledikleri hikâyedeki önemli olayları belirleyerek, oluş sırasına göre anlatmaları istenecek.

Üçüncü sınıflara öncelikle bir hikâye dinletilecek. Hikâyeyi dinleyen öğrencilerden gruplara ayrılarak bu hikâyeyi canlandırmaları istenecek.

Dördüncü sınıflar için hazırlanan etkinlikte öğrenciler, dinledikleri metnin konu ve ana fikrini önce kendileri belirleyecek, ardından öğretmenin yönlendirmesiyle konu ve ana fikri tekrar yazarak cevaplarını karşılaştıracaklar.







