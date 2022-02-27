Miraç Geceniz mübarek olsun

Üç ayların ilki olan Recep ayının 27’nci gecesine denk gelen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

‘İsra ve Miraç mucizesi’ ismiyle anılan bu olay, Kur’an’da İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. İsra, Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e, Miraç ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Miraç hadisesi Allah’ın, Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Miraç hadisenin bizler için en büyük hediyesi beş vakit namazdır.” dedi.

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MUHASEBE EDELİM

Bakara Suresi’nin “Amenerrasulü” diye başlayan son iki ayetinin de Miraç hadisesinde inzal olduğunu belirten Bozkurt, “Miraç hadisesinde peygamberimize cennet, cehennem ve oradaki insanları halleri arz olunuyor. Kimin neyle karşılaşacağını peygamberimiz orada müşahede ediyor.” diye konuştu. Miraç hadisesine zerre kadar inancı olan Müslüman’ın en sonunda cennete gireceği müjdesini de aldığını dile getiren Bozkurt, “Bu mübarek gecede peygamberimizin bize gösterdiği şekilde kendimizi muhasebeye çekmeli, her şeyden önce namazlarımızı bırakmamalıyız.” tavsiyesinde bulundu.