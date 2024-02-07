Miraç Kandili'nde birlik duası

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, dün yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne denk gelen mübarek gecede, eller semaya depremde hayatını kaybeden vatandaşlarla birlikte, şehitlerimiz ve ülkemiz için açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün açılışı yapılan Türkiye'nin en büyük 2. camisi, Gaziantep'teki Şahinbey Millet Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Erbaş burada deprem şehitlerini anarken ülkemiz, Filistin ve tüm İslam alemi için dua etti. Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun." dedi. Öte yandan İstanbul'da başta Ayasofya Camii olmak üzere Süleymaniye, Eyüpsultan, Taksim, Fatih, Çamlıca camileri kandil dolayısıyla dolup taştı. Ankara'da da Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen Müslümanlar da geceyi ibadetle geçirdi.