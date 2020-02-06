Hayat Mirasımız Kudüsü ısıtıyor
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Mirasımız Kudüs’ü ısıtıyor

Mirasımız Derneği, kış soğuklarının iyice hissedildiği Kudüs’te yetim çocuklara kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelere ise battaniye ve elektrikli soba yardımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mirasımız Derneği
Mirasımız Derneği

102 yıldır süren işgal nedeniyle baskı ve zulmün her çeşidini gören Kudüs, ABD Başkanı Trump’ın hain planıyla da iyice köşeye sıkışmış durumda. Ekonomik ve psikolojik baskıların pençesinde zor günler geçiren Kudüs halkı Türkiye’nin yardımları ile bir nebze de olsa rahat bir nefes alıyor. Türk milleti bir yandan Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için seferber olurken bir yandan da Kudüs’te yaşanılan insanlık dramına kayıtsız kalmıyor.

Mirasımız Derneği Kudüs’te yaşanılan insanlık dramına kayıtsız kalmıyor.

DERNEK 830 AİLEYE DESTEK SAĞLADI

Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) “Kış Geldi, Kudüs’ü Unutma” ve” İyilik Isıtır Hepimizi” adlı projeleriyle bu kış da Kudüslü aileleri unutmadı. Türkiye’deki hayırseverlerin bağışlarıyla şu ana kadar 500 adet battaniye, 330 adet elektrikli soba dağıtımı ile 830 aileye ulaşıldı. Kudüslü çocukları da unutmayan Mirasımız Derneği, 450 Kudüslü çocuk ve yetime de mont, kazak ve pantolondan oluşan kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

13 yıldır Türkiye’den yapılan yardımları Kudüs halkına ulaştıran Mirasımız Derneği, Türk halkının Kudüslülere olan maddi ve manevi desteğini hissettiriyor, yardım ulaştırmak üzere çaldığı her kapıdan dualarla uğurlanarak ekiplerimiz aracılığıyla Kudüs halkının Türkiye’ye olan selamlarını da Türkiye halkına iletiyorlar.

MART’TA BİTECEK

  • Mirasımız Derneği’nin “Kış Geldi, Kudüs’ü Unutma” ve” İyilik Isıtır Hepimizi” sloganlarıyla düzenlediği ve Mart ayının ortasına kadar devam edecek olan kampanyaya destek olmak isteyenler www.mirasimiz.org.tr adresinden online bağış sistemini kullanarak veya banka hesap numaralarını alarak bağışta bulunabiliyorlar.

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