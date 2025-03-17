Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Mısır'da binlerce yıl öncesine ait eski kraliyet mezarı bulundu

Mısır'da binlerce yıl öncesine ait eski kraliyet mezarı bulundu

10:4817/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 3 bin 500 yıldan daha eski bir döneme ait kraliyet mezarı keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pensilvanya Üniversitesi'nden arkeoloji ekibinin, güneydeki Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı keşfettiği bildirildi. Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibinin de güneydeki Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi bulduğu kaydedildi. Açıklamada, “Abydos'taki kraliyet mezarının keşfi, Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu mezarlar MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihleniyor” denildi.

Banavit'teki çömlek atölyesine ilişkin olarak da “Bu atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu” ifade edildi.


Bakanlık, her iki keşfin duyurulmasının yalnızca Mısır'ın turizm çeşitliliğini tanıtmak ve dünyaya kadim Mısır medeniyetini daha iyi anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda araştırmacılara çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını, bildirdi.




#Mısır
#Mezar
#Mısır Piramitleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Af yasası meclis gündeminde! Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak?