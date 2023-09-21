Mistik Müzik sevenler buraya

Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 30 Eylül’e kadar sürecek. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin 816. doğum yılı etkinlikleri kapsamında ilk gün Ahmet Özhan’ın sanat yönetmenliğinde, Halvetî-Cerrâhî Devrânı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı bir konser düzenleyecek. Aynı gün, yurt içi ve yurt dışından 250 semazen Semâ gösterisi gerçekleştirecek. İlahiler ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türkülerin seslendirileceği festivalde Cezayir’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Kazakistan’dan Mısır’a kadar farklı bölgelerden köklü melodiler müzikseverlerin kulağını dolduracak.

Hoca Ahmet Yesevi’nin derin hikmetlerini, sadece insan sesiyle icra eden Yesefi Grubu, Mevlâna Meydanı’nda bir performans sergileyecek. Afro-Arap Sûfî geleneğine özgü ilahileriyle bilinen Abdullah Kaymak da etkinlik kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Son gün, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Hz. Mevlâna’nın kendi sözlerinden bestelenmiş eserlerle, kendisine ithaf edilmiş bir repertuvarı dinleyicilerle buluşturacak. Festivalin kapanışında ise oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan kendisinin ve Mevlana’nın şiirlerinden oluşan bir gösteri sunacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere mistik.kulturyolufestivalleri.com internet adresinden ulaşılabilecek.