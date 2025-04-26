MİT, İngiltere'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin 1944 yılından rapor paylaştı

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans Servisi'nin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Beyrut'a gelmiş ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen; birkaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir El-Cündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre; Şibli Bişara, İntelijans Servis'nin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling ile Beyrut'un Senjorj Oteli'nde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin, Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır."