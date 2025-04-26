MİT, İngiltere'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin 1944 yılından rapor paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarını manda yönetimi altına alan İngiltere'nin, bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporu paylaştı.
MİT Başkanlığı'nın web sitesinde yer alan 'Özel Koleksiyon' albümünde, İngiliz istihbaratçı John Philby'in dönemin Mavera-i Ürdün Emirliği'nde yürüttüğü çalışmalara ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu yayımlandı. Raporda, İngiltere'nin Osmanlı devletinin hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarındaki faaliyetleri deşifre edildi. İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonra bilinen ismiyle Abdullah Philby'in (1885-1960), Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine raporda yer verildi. Raporda, Philby'in yaptığı faaliyetlerin o dönem Ürdün Emiri olan Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmaya çalışıldığı yer aldı.
Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporunda şu ifadeler yer aldı: