Mobilya sektörünün elmas markası Bellona

Bu ödül, Bellona’nın yalnızca kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe fark yarattığını bir kez daha tescilledi. Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devam edeceğiz”