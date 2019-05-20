Model uçaklar gökyüzünü renklendirdi

Amatör sportif havacılık faaliyetlerinin Türkiye'deki öncüsü THK tarafından Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takviminde yer alan CAT-2 onaylı "F3K (Akrobasi) R/C Model Uçak Türkiye Şampiyonası"na 10 sporcu katıldı.
Macaristan'a gidiyorlar
Gökyüzünü renklendiren şampiyonada birinciliği Fatih Düzenci, ikinciliği Selçuk Gül, üçüncülüğü ise Ömer Bekdüz elde etti.
Organizasyonda dereceye giren sporcular, 14-20 Temmuz'da Macaristan'da düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.