Hayat Modern insanın kayıtsızlığı tuvalde
KÜLTÜR SANAT

Modern insanın kayıtsızlığı tuvalde

Rus ressam Andrey Novikov, Türkiye’deki ilk solo sergisi Refraction (Kırılma)’yı The Wall Art Gallery’de açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Modern insanın kayıtsızlığı tuvalde
​​Rus ressam Andrey Novikov, Türkiye’deki ilk solo sergisi Refraction (Kırılma)’yı The Wall Art Gallery’de açtı.

Rus ressam Andrey Novikov, Türkiye’deki ilk solo sergisi Refraction (Kırılma)’yı The Wall Art Gallery’de açtı. Novikov’un eserlerinden oluşan karma sergisinde İstanbul’dan ilham alıyor. Tüketim denizinde boğulan insanın, savaşla, doğa tahribatıyla, yitirilmiş insani değerlerini ve günümüz dünyasının yavaş yavaş çöküşünü anlatıyor. Novikov, Kırılma sergisinde modern insanın kayıtsızlığındaki trajediyi yansıtırken izleyicinin içinde bulunduğu yanılsamayı fark etmesini amaçlıyor. Sergi, 15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

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