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Hayat Monet tablosu rekor fiyata satıldı
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AKTÜEL

Monet tablosu rekor fiyata satıldı

Fransız izlenimci ressam Claude Monet'nin ot yığınları serisinde yer alan tablosu 110,7 milyon dolara satıldı.

Haber Merkezi AA
Monet tablosu
Monet tablosu

Sotheby's müzayede evinin New York'ta açık artırmaya çıkardığı 1890 tarihli yağlı boya tablo, Fransız ressamın bir eseri için rekor fiyata, 110,7 milyon dolara alıcı buldu.

İlk kez izlenimci bir resme 100 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığı belirtilirken, müzayedeye katılan diğer 5 kişiyle çekişen alıcının kimliği açıklanmadı.

25 eser sanat galerilerinde sergileniyor

Claude Monet'nin Normandiya bölgesindeki evi yakınında kırsal hayatı resmettiği ot yığınları serisindeki 25 eserin büyük bölümü, dünya genelindeki sanat galerilerinde sergileniyor.

Monet'nin bundan önce en yüksek fiyat verilen resmi Nympheas en fleur (Çiçek Açan Nilüferler) olmuştu. Tablo, Mayıs 2018'de 84,7 milyon dolara satılmıştı.

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