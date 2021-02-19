İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler’deki sokak hayvanlarına mama dağıtmı yapan Moral Timi ekibi, bu kez can dostlarımızı mutlu etti. Tamamı gençlerden oluşan Moral Timi ekibi, mama kaplarıyla ilçenin sokaklarını karış karış gezerek can dostlarımızın sık uğradığı alanlara mama bıraktı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Moral Timi’ni yaptığı çalışmalar dolayısıyla tebrik ederken günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

AYNI YERYÜZÜNÜ PAYLAŞIYORUZ

15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki mama dağıtımı sırasında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile karşılaşan Moral Timi, birlikte aynı yeryüzünü paylaştığımız can dostlarımızın soğuk havalarda aç kalmamaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Göksu, Moral Timi’ni yaptığı çalışmalar dolayısıyla tebrik ederken günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

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Moral Timi can dostlarımızı unutmadı.

Moral Timi can dostlarımızı unutmadı.