Mostar örneği deprem bölgesine uygulanacak

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı Heritage İstanbul, bu yıl 7. kez düzenlenecek. 3-5 Mayıs arasında gerçekleşecek etkinlikte kültürel miras bilincinin artması, korunması ve bu doğrultuda verilen hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesi konuları ele alınacak. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle programında büyük ölçüde değişikliğe giden Heritage’in bu yılki oturumlarında ağırlıklı olarak müzecilik ve restorasyon alanında afet önleyici koruma konuları konuşulacak. Programın ilk gününde gerçekleşecek “İslam Kültürel Mirasının Korunması” oturumunu İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yürütecek.

IRCICA Mimari Miras Birimi Başkanı Dr. Alidost Ertuğrul.

İslam İşbirliği Birliği Teşkilatı’nın (İİT) bir kuruluşu olarak kültür, tarih ve sanat alanında çalışmalar yapan IRCICA, 1980 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. İslam Kültürel Mirası’nı kayıtlı hale getirmeye çalışan kurum, mimari ve somut olmayan kültürel miras alanında çalışmalar yapıyor. Heritage İstanbul oturumunda ise deprem bölgesi de dahil olmak üzere, İslam dünyasındaki yapıların restorasyonu için geliştirilebilecek işbirliği konularını gündeme getirecek.

BOSNA’DAN MARAŞ’A

Oturum konuşmacılarından IRCICA Mimari Miras Birimi Başkanı Dr. Alidost Ertuğrul, Bosna Hersek’teki deneyimlerini Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki yapılar için uygulayacaklarını dile getirdi. Ertuğrul, “Bosna Savaşı sonrasında, Mostar 2004 projesiyle Mostar’ın yeniden ayağa kaldırılması için araştırma projeleri, arşiv çalışmaları, yaz ve kış okulları düzenleyerek o restorasyonun nasıl yapılacağına dair teorik arka plan oluşturuldu. Sonrasında hem IRCICA hem de İslam dünyası, başka kuruluşların katkılarıyla bir ağ kurularak bağışçılardan toplanan fonlarla Mostar’ın restorasyonu için faaliyetler yürütüldü. Afetler, depremler ve savaşlar nedeniyle İslam dünyasının hafıza mekanı yapılar ortadan kalkıyor. Maraş merkezli deprem sonrasında ekibimizle tüm şehirleri dolaştık. Uluslararası dikkati çekebilmek için Mostar’daki projenin başka bir ayağı olarak korumaya yönelik bir organizasyon planlıyoruz” diye konuştu.

SAVAŞ VE AFETLERDE KORUMA

Farklı İslam ülkelerinden arşiv, kayıt, mushaf çalışmalarının yanı sıra mimari alanda da koruma ve restorasyon çalışmalarına öncülük eden IRCICA, savaş, deprem ve afetlerin olduğu İslam dünyası ülkeleriyle de yakından ilgili. Yemen, Suriye, Irak, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan başta olmak üzere kültürel mirasın tehdit altında olduğu bölge ve şehirlerin yapılarını korumak için çeşitli projeler yapıyor.

Kültürel miras genişledi

Faaliyet yürüttükleri alanın zamanla genişlediğini söyleyen Ertuğrul, “Dünyada karşılaşılan sosyal, toplumsal, ekonomik pek çok krizin neticesinde kültürel miras kavramının anlamı derinleşti ve kapsamı genişledi. Korunması gereken değerlerin sayısı arttı. Somut olmayan kültürel mirasın içerisinde yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, İslam ülkelerinin farklı bölgelerindeki ezan okuma biçimleri, Kur’an okuma biçimleri, mevlitler ve el yazmaları bizim için kimlik oluşturan parçalar da var” dedi.







