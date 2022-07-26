Mozaikte Herakles’in 12 görevi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles’in 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği bulundu. Syedra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, tarihi alanda 2019’dan beri sürdürdükleri çalışmalarda arkeolojik anlamda çok iyi verilere ulaştıklarını söyledi. Antik kentteki büyük Roma hamamında ortaya çıkarılan tarihi eserin bir örneğinin bulunmadığına dikkati çeken Ergürer, “Bu mitolojik sahnenin işlendiği böyle bir mozaiği daha önce görmedik. Parçalar halinde mitolojik sahnelerin yer aldığı mozaikler var ancak buradaki mozaikte Herakles’in tüm işlerini (12 görev) görüyoruz” dedi.