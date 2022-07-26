Mozaikte Herakles’in 12 görevi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles’in 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği bulundu. Syedra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, tarihi alanda 2019’dan beri sürdürdükleri çalışmalarda arkeolojik anlamda çok iyi verilere ulaştıklarını söyledi. Antik kentteki büyük Roma hamamında ortaya çıkarılan tarihi eserin bir örneğinin bulunmadığına dikkati çeken Ergürer, “Bu mitolojik sahnenin işlendiği böyle bir mozaiği daha önce görmedik. Parçalar halinde mitolojik sahnelerin yer aldığı mozaikler var ancak buradaki mozaikte Herakles’in tüm işlerini (12 görev) görüyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 12 Yuvalılar köyü Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Limyra Antik Kenti, Perikles’in Perslere karşı Likya Birliği’ni kurmak için başkent olarak kullandığı bölge olarak biliniyor. Likya’nın sönmeyen özgürlük meşalesinin ateşinin de adresi olarak bilinen ve yüzyıllardır tarihe meydan okuyan kent, bugünlerde içerisinde bulunan havuz ile adından söz ettiriyor. Antik kent içerisinde yer alan sütunlu caddenin üzerinden geçen dere, adeta doğal havuz işlevi görüyor. Antik kent çevresinde bulunan birçok doğal kaynak sayesinde buz gibi olan su, yazın sıcak hava dolayısıyla bunalan yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için tercih ettiği ilk adres oluyor. Islak elbiseler tarihi kayalar üzerinde kurutuluyor <br><br> Öte yandan, bunca güzelliğe ev sahipliği yapan ve birçok turistin uğrak noktası olan Likya’nın başkenti Limyra Antik Kenti, hak ettiği temizliği ve bakımı görmüyor. Kent çevresinin tam olarak tel örgülerle çevrili olmaması, etrafında bulunan bahçelerden geçiş yolunun olması, içeride bulunan yapıların tahrip olmasına neden oluyor. Antik yapıların üzerinde bulunan çöpler, yiyecek artıkları, tüm bu güzellikleri perdeliyor. Bazı yapıların üzerinde ise kuruması için serilen çamaşırlar göze çarpıyor. Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Limyra Antik Kent içerisinde, göller bölgesinden geldiği bilinen suyun oluşturduğu doğal havuzda yüzmek için gelen yerli ve yabancı turistler, tarihin içerisinde kulaç atıyor.

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