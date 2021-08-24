Hayat MSBye bağlı müzeler üç hafta boyunca ücretsiz
KÜLTÜR SANAT

MSB'ye bağlı müzeler üç hafta boyunca ücretsiz

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ile müze gemiler, 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Haber Merkezi DHA
MSBye bağlı müzeler üç hafta boyunca ücretsiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bakanlığa bağlı müzeler ve müze gemilerin 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi’nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan Muzaffer Türk Komutanların silah, teçhizat ve eşyalardan oluşan 52 adet tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor" denildi.

DHA

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96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
Title
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
96. yılında Sakarya Meydan Muharebesi
23 Ağustos 1921 gününde başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün sürerek dünya tarihine en uzun meydan savaşı olarak geçti. Türk milletinin canla başla ve büyük bir özveriyle mücadele ettiği savaşın sonunda 300 yıldır geri çekilen Türk Ordusu, Sakarya'da işgalci Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Savaş sonrası Türk askerinin oyun havasıyla kutlama yaptığı görüntüler yıllar sonra yayınlandı.
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