MSGSÜ çalıştay düzenledi

Çalıştay, resim ve heykel müzelerini konuşmak, tartışmak ve sonuçlarını ortak fayda amacıyla değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Köklü müzelerin yeni nesil müze anlayışına uyum sağlaması, mevzuat ve envanter sorunlarının çözümünün yanı sıra telif hakları, galerilerin ve koleksiyonerlerin müzelerle ilişkileri ele alındı. Kültür endüstrisi etkinliklerine kapısını açılabilen müzelerin koleksiyon oluşturma politikalarıyla “Yeni Medya Sanatları”nın müzelerdeki yeri gibi başlıklar çalıştayda konuşuldu.