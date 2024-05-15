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MSGSÜ çalıştay düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) “Resim ve Heykel Müzeleri Çalıştayı” düzenlendi.

04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:27 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalıştay, resim ve heykel müzelerini konuşmak, tartışmak ve sonuçlarını ortak fayda amacıyla değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Köklü müzelerin yeni nesil müze anlayışına uyum sağlaması, mevzuat ve envanter sorunlarının çözümünün yanı sıra telif hakları, galerilerin ve koleksiyonerlerin müzelerle ilişkileri ele alındı. Kültür endüstrisi etkinliklerine kapısını açılabilen müzelerin koleksiyon oluşturma politikalarıyla “Yeni Medya Sanatları”nın müzelerdeki yeri gibi başlıklar çalıştayda konuşuldu.



#Aktüel
#MSGSÜ
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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