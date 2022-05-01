Fethiye’de tarihi yeniden yazdıracak keşif: Tam 2 bin 100 yıllık

AÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur, ekip olarak 15 yıldır Likya ve kısmen Pamfilya bölgesinde özellikle yol bağlantıları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaları son dönemde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek bölgesinin kuzey dağlık alanında gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Onur, Lyrnai (Kayadibi), Hippoukome (Çukurasar) ve Symbra (Nif köyü) olarak 3 antik kentin birbiriyle bağlantısını araştırdıklarını söyledi.

En önemli noktanın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Hippoukome antik kentinin yerinin belirlenmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Onur, “Çünkü uzun süredir bu kent başka yerlere lokalize ediliyordu, ancak Patara Yol Anıtı'nda verilen mesafe tutmuyordu. Bu kentlerden 2'si arasındaki mesafe biliniyordu ama bir kentin mesafesi bilinmiyordu. Yaptığımız çalışmada kentler arasındaki mesafeleri eşleştirdik" diye konuştu.

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TARİHİ YENİDEN YAZDIRACAK YAZIT

Kentler arasındaki mesafeleri eşleştirerek yola çıktıklarında Hippoukome antik kentinin yerinin Çukurasar denilen bölgeye denk geldiğini belirlediklerini anlatan Prof. Dr. Onur, antik kentte bulunan 2 bin 100 yıllık yazıtın ise tarihi yeniden yazdıracağını vurguladı.

Yazıtta Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator'un onurlandırıldığını (İ.Ö 89- 85/84), Pontus kralının kente yaptığı desteklerden bahsedildiğini ifade eden Prof. Dr. Onur, bu yazıtın Likya ve Karya sınır bölgesinin tarihi açısından önemini vurgulayarak, “Bu yazıt o bölgedeki tarihi bilgilerimizi değiştirecek, bütün Likya ve Karya ilişkisini yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek" dedi.

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'HIPPOUKOME LİKYA KENTİ DEĞİL'

Yazıtın-bölgede yaşayan halkların Likya ile birlikte hareket etmediklerini gösterdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Onur, şunları söyledi:

“O dönemde Likya, Pontus Kralı Mithradates'e destek vermemişti. Likya, Roma'nın yanında yer almıştı. Ama bu kentler Pontus Kralı Mithradates'e destekte bulunmuşlar. Bu destekler bölgenin tarihi açısından oldukça önemli. Örneğin tarihte Efes akşamı denilen önemli bir olay vardır. O olayda Pontus Kralı Mithradates'in emriyle bir gecede 80 ile 100 bin arasında Latin kökenli ve Roma vatandaşı öldürülmüştür. Bu savaşlarda Likya her zaman Roma'nın yanında yer aldı. Oysa bizim bulduğumuz yazıt, bugüne kadar bir Likya kenti olarak bilinen Hippoukome antik kentinin Pontus Kralı Mithradates'in yanında yer aldığını ortaya koyuyor. Bizim yerini tespit ettiğimiz Hippoukome antik kenti, Kaunos ile Likya'nın ortasında yer alıyor. Yazıttaki bilgiler ışığında diyebiliyoruz ki Hippoukome Likya'ya ait bir kent değildi. Halkları da Likyalı değildi."

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ANADOLU'DA TEK YAZIT

Pontus Kralı Mithradates döneminin daha çok edebi kaynaklardan bilindiğini vurgulayan Prof. Dr. Onur, “Bu yazıt, 1'inci elden doğrudan doğruya dönemin kendisinden geliyor. Edebi kaynaklar da anlatılan pek çok şeyi doğrular nitelikte. Yazıtta Pontus Kralı Mithradates'i kente parasal destekler yaptığı ve borçluları kurtardığı için ciddi bir övme var. Yazıtta 'Mithradates bu kente geldiğinde kent harap ve kendini idare edemez durumdaydı. Mithradates geldikten sonra biz hepimiz kurtulduk, ihya olduk' deniliyor. Mithradates bölgeye geldikten sonra bu halkların ondan yardım aldıklarını görüyoruz. Bu kentlerdeki halkları ekonomik olarak rahatlattığını görüyoruz. Biz bunları daha önce sadece edebi kaynaklarda okuyorduk. Yazıt olarak elimizde yoktu. Anadolu'da Mithradates yazıtları var ama yaptığı işleri bu detayda anlatan, bunu doğrulayan bir yazıt olarak karşımızda bu yazıt. Bu açıdan Anadolu'da tek yazıt diyebiliriz" dedi.

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Likya'nın bir parçası olanak anılan Hippoukome antik kentinin boğazda bir geçit noktasında bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Onur, Karya bölgesinde Likya'nın iç kesimlerine gidilmek istendiğinde buradan geçilmesi gerektiğine dikkati çekti. Onur, “Yani dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı orada savunma yapılabiliyor. Hippoukome aslında bir savunma noktası" diye konuştu.

Prof. Dr. Onur, 66x37 boyutlarındaki yazıtın, bulunduğu yerden alınarak Fethiye Müzesi'ne yerleştirildiğini de dile getirdi.

FOTOĞRAF 12 Anadolu’da, İstanbul dışında Roma İmparatorluğu’na 46 yıl başkentlik yapan tek şehir olma özelliği taşıyan İzmit (Nikomedya), Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Önemli kültür miraslarının bulunduğu İzmit’te, Anadolu’da ilk defa ’imparatorun koruyucusu’ unvanını taşıyan bir lahit keşfedildi. İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) bulunduğu alanda, 2017-2019 yılları arasında bir binanın temel inşaatı sırasında arkeolojik maddi kültür kalıntılarına rastlandı. Kocaeli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kurtarma kazılarında ise 37 mezar tespit edildi. Mezarlar üzerinde yapılan çalışmalarda, 4’ü yazılı olmak üzere 5 lahit olduğu belirlendi. Lahdin üzerine bu satırlar kazılı<br>Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk eşliğinde yapılan bilimsel çalışmalarda, Latince yazılı lahitlerden birinin İmparator Diocletianus’un koruması Tziampo’ya ait olduğu tespit edildi. Nikomedya ve Roma tarihi için önem taşıyan lahdin üzerinde ise \"Ben 50 yıl yaşadım. Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında başka hiç kimsenin gömülmesine izin vermiyorum. 9 yıl süvari, 11 yıl ordinaryüs ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse, Fiscus’a 20, kent kasasına 10 follis ödeyecektir\" satırları yer alıyor. \"Dünyada bir ilk\"<br>Lahdin önemli bir miras olduğunun altını çizen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, \"Lahit sadece içerdiği yazıtta gelen bilgilerle değil, aynı zamanda in-situ şekilde bulunmuş iki iskelet ve küçük buluntularıyla oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Zira şimdiye kadar bilinen Roma imparatorlarının korumalarına ilişkin yazıtlar, herhangi bir başka maddi kalıntı içermeden günümüze gelmişlerdir. İlk defa bir imparator korumasına ait yazıt; lahit içinde iki iskelet ve mezar hediyeleriyle birlikte bir bütün olarak günümüze ulaşmıştır. Bu anlamda Tziampo Lahdi, bu alanda dünyada bir ilktir. Bu lahdin ve lahit etrafındaki nekropol alanının günümüze sağlam bir şekilde ulaşması bizler için büyük bir şans\" dedi. \"Tziampo, belgelenebilen tek imparator koruyucusudur\"<br>İmparator Diocletianus’un ’Yaveri’ olarak da adlandırılan Tziampo’nun Romanya kökenli olduğunu kaydeden Gedük, \"Tziampo, askeri kariyerine süvari olarak başlayıp 9 yıl bu görevi sürdürdükten sonra, ’ordinaryüs’ yani ’yüzbaşı’ rütbesine yükselmiş. 11 yıllık yüzbaşı kariyerinden sonra, Tziampo’nun ’protector’ yani ’koruyucu’ unvanı aldığını görmekteyiz. Protector, Geç Roma ordusunun elit sınıf askerine verilen oldukça önemli bir unvan. Bu görev, İmparator Gallienus ile oluşturulmuş olup tam adı imparatorun koruyucusudur. Şimdiye kadar bilinen ve bu görevi üstlenen asker sayısı 7 tanedir. Bunlar günümüz İtalya’sından, Hırvatistan’dan, Sırbistan’dan, Cezayir’den ve Arabistan’dan bulunmaktadır. Tziampo ile birlikte bu sayı 8’e ulaşmış ve ilk kez Anadolu’da imparatorun koruyucusu unvanı taşıyan bir asker belgelenmiştir. Üstelik Tziampo sadece yazıt ile değil, iskeleti ve mezar hediye eşyalarıyla birlikte belgelenebilen şimdilik tek imparator koruyucusudur\" ifadelerini kullandı. Turizme kazandırılacak<br>Nekropol alanının konumuna da değinen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>\"Nekropol alanı, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür ve Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün onayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle alanda üst örtü projesi hazırlandı ve onaylandı. İlerleyen süreçte alanın, ülkenin turizmine kazandırılması hedefleniyor\" şeklinde konuştu.<br> Dünyada bir ilk: Yüzyıllar sonra kemik ve eşyalarıyla bulundu Türkiye'de konuşan mezar bulundu: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş Kocaeli'de Anadolu'da ilk defa 'imparatorun koruyucusu' unvanını taşıyan lahit keşfedildi. İki iskelet ve mezar hediyeleriyle birlikte bütün olarak günümüze ulaşan lahitin üzerinde, 'Ben 50 yıl yaşadım. Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında başka hiç kimsenin gömülmesine izin vermiyorum. 9 yıl süvari, 11 yıl ordinaryüs ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse, Fiscus'a 20, kent kasasına 10 follis ödeyecektir' satırları yer alıyor. Üzerindeki yazılar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından konuşan mezar olarak adlandırılan tarihi lahit dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 4 Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411’nin boş, 420’sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye’de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi. Bandırma´da önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Balıkesir´in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi. Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi. Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi. Yüzlercesi toprağa gömülü bulundu: Sırrı araştırılıyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor. BiP'te paylaş

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