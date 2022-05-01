Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Fethiyede tarihi yeniden yazdıracak keşif Tam 2 bin 100 yıllık
KÜLTÜR SANAT

Fethiye’de tarihi yeniden yazdıracak keşif: Tam 2 bin 100 yıllık

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Fatih Onur başkanlığındaki ekip, Likya-Karya sınır bölgesinin tarihini yeniden yazdıracak 2 bin 100 yıllık yazıt buldu. Prof. Dr. Onur, "Bu yazıt o bölgedeki tarihi bilgilerimizi değiştirecek, bütün Likya ve Karya ilişkisini yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Muğla haberleri: Fethiye’de tarihi yeniden yazdıracak keşif: Tam 2 bin 100 yıllık
Tarihi yeniden yazdıracak 2 bin 100 yıllık yazıt bulundu.

AÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur, ekip olarak 15 yıldır Likya ve kısmen Pamfilya bölgesinde özellikle yol bağlantıları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaları son dönemde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek bölgesinin kuzey dağlık alanında gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Onur, Lyrnai (Kayadibi), Hippoukome (Çukurasar) ve Symbra (Nif köyü) olarak 3 antik kentin birbiriyle bağlantısını araştırdıklarını söyledi.

En önemli noktanın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Hippoukome antik kentinin yerinin belirlenmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Onur, “Çünkü uzun süredir bu kent başka yerlere lokalize ediliyordu, ancak Patara Yol Anıtı'nda verilen mesafe tutmuyordu. Bu kentlerden 2'si arasındaki mesafe biliniyordu ama bir kentin mesafesi bilinmiyordu. Yaptığımız çalışmada kentler arasındaki mesafeleri eşleştirdik" diye konuştu.

DHA

TARİHİ YENİDEN YAZDIRACAK YAZIT

Kentler arasındaki mesafeleri eşleştirerek yola çıktıklarında Hippoukome antik kentinin yerinin Çukurasar denilen bölgeye denk geldiğini belirlediklerini anlatan Prof. Dr. Onur, antik kentte bulunan 2 bin 100 yıllık yazıtın ise tarihi yeniden yazdıracağını vurguladı.

  • Yazıtta Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator'un onurlandırıldığını (İ.Ö 89- 85/84), Pontus kralının kente yaptığı desteklerden bahsedildiğini ifade eden Prof. Dr. Onur, bu yazıtın Likya ve Karya sınır bölgesinin tarihi açısından önemini vurgulayarak, “Bu yazıt o bölgedeki tarihi bilgilerimizi değiştirecek, bütün Likya ve Karya ilişkisini yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek" dedi.

DHA

'HIPPOUKOME LİKYA KENTİ DEĞİL'

Yazıtın-bölgede yaşayan halkların Likya ile birlikte hareket etmediklerini gösterdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Onur, şunları söyledi:

“O dönemde Likya, Pontus Kralı Mithradates'e destek vermemişti. Likya, Roma'nın yanında yer almıştı. Ama bu kentler Pontus Kralı Mithradates'e destekte bulunmuşlar. Bu destekler bölgenin tarihi açısından oldukça önemli. Örneğin tarihte Efes akşamı denilen önemli bir olay vardır. O olayda Pontus Kralı Mithradates'in emriyle bir gecede 80 ile 100 bin arasında Latin kökenli ve Roma vatandaşı öldürülmüştür. Bu savaşlarda Likya her zaman Roma'nın yanında yer aldı. Oysa bizim bulduğumuz yazıt, bugüne kadar bir Likya kenti olarak bilinen Hippoukome antik kentinin Pontus Kralı Mithradates'in yanında yer aldığını ortaya koyuyor. Bizim yerini tespit ettiğimiz Hippoukome antik kenti, Kaunos ile Likya'nın ortasında yer alıyor. Yazıttaki bilgiler ışığında diyebiliyoruz ki Hippoukome Likya'ya ait bir kent değildi. Halkları da Likyalı değildi."

DHA

ANADOLU'DA TEK YAZIT

Pontus Kralı Mithradates döneminin daha çok edebi kaynaklardan bilindiğini vurgulayan Prof. Dr. Onur, “Bu yazıt, 1'inci elden doğrudan doğruya dönemin kendisinden geliyor. Edebi kaynaklar da anlatılan pek çok şeyi doğrular nitelikte. Yazıtta Pontus Kralı Mithradates'i kente parasal destekler yaptığı ve borçluları kurtardığı için ciddi bir övme var. Yazıtta 'Mithradates bu kente geldiğinde kent harap ve kendini idare edemez durumdaydı. Mithradates geldikten sonra biz hepimiz kurtulduk, ihya olduk' deniliyor. Mithradates bölgeye geldikten sonra bu halkların ondan yardım aldıklarını görüyoruz. Bu kentlerdeki halkları ekonomik olarak rahatlattığını görüyoruz. Biz bunları daha önce sadece edebi kaynaklarda okuyorduk. Yazıt olarak elimizde yoktu. Anadolu'da Mithradates yazıtları var ama yaptığı işleri bu detayda anlatan, bunu doğrulayan bir yazıt olarak karşımızda bu yazıt. Bu açıdan Anadolu'da tek yazıt diyebiliriz" dedi.

Likya'nın bir parçası olanak anılan Hippoukome antik kentinin boğazda bir geçit noktasında bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Onur, Karya bölgesinde Likya'nın iç kesimlerine gidilmek istendiğinde buradan geçilmesi gerektiğine dikkati çekti. Onur, “Yani dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı orada savunma yapılabiliyor. Hippoukome aslında bir savunma noktası" diye konuştu.

Prof. Dr. Onur, 66x37 boyutlarındaki yazıtın, bulunduğu yerden alınarak Fethiye Müzesi'ne yerleştirildiğini de dile getirdi.

Türkiye'de konuşan mezar bulundu: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş
FOTOĞRAF 12
Title
Anadolu’da, İstanbul dışında Roma İmparatorluğu’na 46 yıl başkentlik yapan tek şehir olma özelliği taşıyan İzmit (Nikomedya), Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Title
Önemli kültür miraslarının bulunduğu İzmit’te, Anadolu’da ilk defa ’imparatorun koruyucusu’ unvanını taşıyan bir lahit keşfedildi. İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) bulunduğu alanda, 2017-2019 yılları arasında bir binanın temel inşaatı sırasında arkeolojik maddi kültür kalıntılarına rastlandı. Kocaeli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kurtarma kazılarında ise 37 mezar tespit edildi. Mezarlar üzerinde yapılan çalışmalarda, 4’ü yazılı olmak üzere 5 lahit olduğu belirlendi.
Title
Lahdin üzerine bu satırlar kazılı<br>Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk eşliğinde yapılan bilimsel çalışmalarda, Latince yazılı lahitlerden birinin İmparator Diocletianus’un koruması Tziampo’ya ait olduğu tespit edildi.
Title
Nikomedya ve Roma tarihi için önem taşıyan lahdin üzerinde ise \"Ben 50 yıl yaşadım. Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında başka hiç kimsenin gömülmesine izin vermiyorum. 9 yıl süvari, 11 yıl ordinaryüs ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse, Fiscus’a 20, kent kasasına 10 follis ödeyecektir\" satırları yer alıyor.
Title
\"Dünyada bir ilk\"<br>Lahdin önemli bir miras olduğunun altını çizen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, \"Lahit sadece içerdiği yazıtta gelen bilgilerle değil, aynı zamanda in-situ şekilde bulunmuş iki iskelet ve küçük buluntularıyla oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Zira şimdiye kadar bilinen Roma imparatorlarının korumalarına ilişkin yazıtlar, herhangi bir başka maddi kalıntı içermeden günümüze gelmişlerdir. İlk defa bir imparator korumasına ait yazıt; lahit içinde iki iskelet ve mezar hediyeleriyle birlikte bir bütün olarak günümüze ulaşmıştır. Bu anlamda Tziampo Lahdi, bu alanda dünyada bir ilktir. Bu lahdin ve lahit etrafındaki nekropol alanının günümüze sağlam bir şekilde ulaşması bizler için büyük bir şans\" dedi.
Title
\"Tziampo, belgelenebilen tek imparator koruyucusudur\"<br>İmparator Diocletianus’un ’Yaveri’ olarak da adlandırılan Tziampo’nun Romanya kökenli olduğunu kaydeden Gedük, \"Tziampo, askeri kariyerine süvari olarak başlayıp 9 yıl bu görevi sürdürdükten sonra, ’ordinaryüs’ yani ’yüzbaşı’ rütbesine yükselmiş. 11 yıllık yüzbaşı kariyerinden sonra, Tziampo’nun ’protector’ yani ’koruyucu’ unvanı aldığını görmekteyiz. Protector, Geç Roma ordusunun elit sınıf askerine verilen oldukça önemli bir unvan. Bu görev, İmparator Gallienus ile oluşturulmuş olup tam adı imparatorun koruyucusudur. Şimdiye kadar bilinen ve bu görevi üstlenen asker sayısı 7 tanedir. Bunlar günümüz İtalya’sından, Hırvatistan’dan, Sırbistan’dan, Cezayir’den ve Arabistan’dan bulunmaktadır.
Title
Tziampo ile birlikte bu sayı 8’e ulaşmış ve ilk kez Anadolu’da imparatorun koruyucusu unvanı taşıyan bir asker belgelenmiştir. Üstelik Tziampo sadece yazıt ile değil, iskeleti ve mezar hediye eşyalarıyla birlikte belgelenebilen şimdilik tek imparator koruyucusudur\" ifadelerini kullandı.
Title
Turizme kazandırılacak<br>Nekropol alanının konumuna da değinen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>\"Nekropol alanı, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür ve Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün onayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle alanda üst örtü projesi hazırlandı ve onaylandı. İlerleyen süreçte alanın, ülkenin turizmine kazandırılması hedefleniyor\" şeklinde konuştu.<br>
Title
Dünyada bir ilk: Yüzyıllar sonra kemik ve eşyalarıyla bulundu
Title
Title
Title
Türkiye'de konuşan mezar bulundu: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş
Kocaeli'de Anadolu'da ilk defa 'imparatorun koruyucusu' unvanını taşıyan lahit keşfedildi. İki iskelet ve mezar hediyeleriyle birlikte bütün olarak günümüze ulaşan lahitin üzerinde, 'Ben 50 yıl yaşadım. Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında başka hiç kimsenin gömülmesine izin vermiyorum. 9 yıl süvari, 11 yıl ordinaryüs ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse, Fiscus'a 20, kent kasasına 10 follis ödeyecektir' satırları yer alıyor. Üzerindeki yazılar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından konuşan mezar olarak adlandırılan tarihi lahit dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yüzlercesi toprağa gömülü bulundu: Sırrı araştırılıyor
FOTOĞRAF 4
Title
Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411’nin boş, 420’sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye’de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.
Title
Bandırma´da önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Balıkesir´in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.
Title
Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.
Title
Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.
Yüzlercesi toprağa gömülü bulundu: Sırrı araştırılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor.

Çölde bulundu: Eski Türklere ait
FOTOĞRAF 7
Title
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Güneri, Orta Asya'da Türk Kültürü'nün Arkeolojik Kaynakları (OTAK) Projesi'nin uzun yıllar devam ettiğini dile getirerek çeşitli kurumların desteğiyle Moğolistan’da Gobi Çölü'nde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.<br>
Title
Projenin iki yıl önce başladığını belirten Güneri, çölde buldukları petroglif, yani kaya resimleri ile Türk tarihine ilişkin yeni verilere ulaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Güneri, \"Moğolistan iklim açısından yarı çöl ve step kültür alanıdır. Gobi Çölü de Arap çöllerine benzerlik gösteriyor. Ama etrafta kısmen kayalıklar var. Kayaların yüzeylerinde petroglif dediğimiz kaya resimleri var. Orada yaşayan etnik grubun Türk dili konuşan halklar olduğunu biliyoruz. Çünkü oradaki sanat stili Altay'daki sanat stilinin aynısı\" dedi.
Title
Çölde çalışmanın zor olduğunu ve pek tercih edilmediğini vurgulayan Güneri, Türk tarihini araştırmak adına bu zorluğu kabul ettiklerini dile getirdi.<br>
Title
TÜRK TARİHİ AÇISINDAN HİÇ DEĞERLENDİRİLMEMİŞ BİR ALAN<br>Avrupalıların Moğolistan'da çalışsa da Gobi Çölü'ne pek gitmediğini anlatan Güneri, çok az çalışılmış ve Türk tarihi açısından hiç değerlendirilmemiş bir alan olan bölgeyle ilgili şunları söyledi:<br>\"Bazı bölgelerde çok daha erken evrelere ait kaya resimleri görüyoruz. Gobi'deki kültür varlığının en erken tarihini bilmiyoruz. Bildiğimiz en erken evre üst paloitik çağ dediğimiz, günümüzden 13-15 bin yıl öncesine ait evreden başlıyor. Çok erken tarihlere ait olan kaya resimleri çok az. Gobi Çölü'ndeki kaya resimleri araştırmaları 20 yıllık bir çalışmanın devamı. Fakat Gobi özel bir bölge. Bildiğimiz çöl. Moğolistan zaten step, yani yarı çöl bir bölge. Daha kuzeyinde kayalıklar var ve kaya resimlerine rastladık. Coğrafi ve iklim koşulları zor olduğu için araştırmacıların çok az gittiği bir yer. Biraz ihmal edilmiş. Altay Dağları'nda en az 10 yıldır petroglif çalışması yapıyoruz. Çok bakir bir bölge olduğu için arkeolojik araştırmalar bakımından ne bulacağımızı şu an tahmin edemeyiz. Fakat temel olarak ne kadar kaya resmi varsa bunların hepsini kaydetmek istiyoruz. Önce fotoğraflarını çekip dijital ortama aktardıktan sonra tekrar gözden geçiriyor ve yayına hazırlıyoruz. Bu süreç içinde tarihlemeleri yapılacak. Çok erken döneme ait buluntular var. Bu bizi şaşırtabilir.\"
Title
'GÜNÜMÜZDEN 13- 15 BİN YIL ÖNCESİNE AİT ÖRNEKLER VAR'<br>Moğolistan bölgesinde Altaylara kadar olan her yeri taradıklarını ve en erken dönemlerin üst Paleolitik Çağ'a ait olduğunu anlatan Semih Güneri, \"Günümüzden 13-15 bin yıl öncesine ait örnekler var. Bunların benzerleri araştırılmadı. Çok erken örneklerle karşılaşabiliriz. Bu bizi şaşırtır aynı zamanda sevindirir. O bölgede bir başka yerde olmayan dinozor fosilleri de var. Bizim amacımız girilmeyen alanlara girmek. Hangi sürprizlerle karşılaşacağımızı tam bilmiyoruz. Bugüne kadar Gobi bölgesinde araştırılmamış ve Türk kültürüyle ilişki kurulmamış petroglif birikimini ortaya çıkaracağız. Diğerlerinde olduğu gibi bu birikimi bilimsel yayınlara yansıtmayı amaçlıyoruz\" dedi.
Title
Altay dağları kültür bölgesinde hem Türkiye'de hem de dünyada ilk kez yapılan araştırmalara sahip olduklarını ifade eden Güneri, \"Çünkü kimse Türk kültürüyle ilgilenmemiş. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar yenidir ve sürprizlerle doludur. Yayınlarımız da bunu gösteriyor\" diye konuştu.
Title
Çölde bulundu: Eski Türklere ait
Türk dili konuşan halkların geçmişe uzanan dönemlerini kaya resimleri üzerinden anlayabilmek için çalışmalar yapan arkeolog ve yazar Prof. Dr. Semih Güneri, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde Türklere ait kaya resimleri bulduklarını söyledi. Çeşitli kurumların desteğiyle iki yıldır yaptıkları çalışmalarda buldukları kaya resimlerinin fotoğraflarını çekip dijital ortama aktardıktan sonra tekrar gözden geçirdiklerini belirten Güneri, "Bu süreç içinde tarihlemeleri yapılacak. Çok erken döneme ait buluntular var. Bu bizi şaşırtabilir. Orada yaşayan etnik grubun Türk dili konuşan halklar olduğunu biliyoruz. Çünkü oradaki sanat stili Altay'daki sanat stilinin aynısı" dedi.
İzmirde insanlık dışı hareket

İzmir'de insanlık dışı hareket

​Beş köpeği zehirli sosisle öldürdüler.
Tam 2 bin 100 yıllık

Tam 2 bin 100 yıllık

​Fethiye'de tarihi yeniden yazdıracak keşif.
İstanbul süreci devam etsin

'İstanbul süreci devam etsin'

Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret: Kalın ile Zelenskiy bir araya geldi.
6’lı masa savruluyor

6’lı masa savruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Masanın nereye savrulduğunu açık ve net görüyoruz.

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.

Bu bayram kavuşuyoruz

Bu bayram kavuşuyoruz

​Aile büyükleri 2 yıl aradan sonra sevdiklerini bekliyor.

İpek güneşten korur

İpek güneşten korur

​Uzmanlar yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarına karşı uyarıyor.
27 katliam videosu daha var

27 katliam videosu daha var

​Şam'daki katliam görüntüsünün vahşetin küçük bir parçası olduğu ortaya çıktı.
Kur'an en güzel İstanbul'da yazılır

Kur'an en güzel İstanbul'da yazılır

Hatta Hüseyin Kutlu ve ekibi İstanbul Mushafı'nı 7 yıl nakış nakış işledi.
Tüm Türkiye bordo-mavi

Tüm Türkiye bordo-mavi

Taraftarlar şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutluyor.

'Çok gururluyuz'

'Çok gururluyuz'

​Uğurcan Çakır şampiyonluğa çok inandıklarını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.