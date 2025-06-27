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Muğla'nın 9 ilçesi için fırtına uyarısı

Muğla'nın 9 ilçesi için fırtına uyarısı

17:3127/06/2025, Cuma
IHA
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MUĞLA'NIN 9 İLÇESİ İÇİN FIRTINA UYARISI
MUĞLA'NIN 9 İLÇESİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla 9 ilçesinde fırtına uyarısı yapıldı.


Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın kuzey kesimlerinde ( Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula, Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Bodrum ) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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