Muhammed Ali anılıyor ​

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı demirden bir yumruk. Efsane bir boksör, yürekli bir aktivist ve mütevazı bir Müslüman. Spor mecralarınca tarihin tanıklık ettiği en iyi boksör olarak tanınan “The Greatest” (en büyük) lakaplı Muhammed Ali, vefatının 5. yılında anılıyor.

MADALYASINI NEHRE FIRLATTI

Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, asıl çıkışını 1960 Roma Olimpiyatları’nda hafif ağır sıklette altın madalyaya ulaşarak yaptı. Zaferinin ardından gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmamasına kızan Ali, kazandığı altın madalyayı Ohio Nehri’ne fırlattı ve yaşadığı bu olay ırkçılıkla mücadelesinin fitilini ateşledi.

MALCOLM X İLE ÇOK YAKINDI

Ali’nin İslam dinine ilgisi, Wallace D. Fard Muhammed tarafından ABD’de kurulan “İslam Milleti” adlı siyahi harekete 1964’te katılmasıyla ortaya çıktı. İlk olarak kendisine “Cassius X” adını veren ünlü boksör, daha sonra ise Muhammed Ali adını seçerek Müslüman olduğunu açıkladı. Ali, dönemin Afro-Amerikan Müslüman siyasi temsilci ve insan hakları savunucusu Malcolm X ile yakın ilişkiler kurarken, İslamiyet’in doğru tanınması ve yaygınlaşması amacıyla çeşitli çalışmalarda bulundu.

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ABD ADINA SAVAŞMADI

Siyahilerin birçok temel haktan mahrum olduğu 1960’ların ABD’sinde aynı zamanda Müslüman da olan Muhammed Ali, ABD hükümeti tarafından 1966’da acil koduyla Vietnam Savaşı’na çağırıldı. Kariyerini hiçe sayarak “Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyen ve Vietnam Savaşı’na gitmeyi reddeden Ali, 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı, pasaportu ve unvanları elinden alındı. Ardından açtığı temyiz davasını kazanan Ali, çıktığı müsabakalarla unvanlarını geri kazandı ve 3 dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk isim oldu.

ERBAKAN’LA CUMA NAMAZI

Muhammed Ali, 1976 yılında o dönem Milli Selamet Partisi lideri merhum Necmettin Erbakan’ın misafir olarak İstanbul’a geldi ve Sultanahmet’te cuma namazı kıldı. Namazdan sonra hınca hınç dolu olan meydanda Erbakan’la birlikte halkı selamlayan Ali, gözyaşlarına hakim olamadı. Erbakan’ın kendisini kucaklaması üzerine “Bana sarılan ilk beyaz lidersiniz” sözleriyle hissiyatını dile getirdi. Ziyareti sırasında “Dünya’da bu kadar beyaz Müslüman’ı ilk defa görüyorum” diyen Ali şaşkınlığını gizleyememişti.

MÜSLÜMAN BİR AKTİVİST

Bokstan sonraki yaşamında hayatını İslam dinini doğru anlatmaya ve ırkçılıkla mücadele etmeye adayan Ali, bu alanda çeşitli çalışmalar yaptı. 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında Irak’a giden boksör, Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını müzakere etmek amacıyla Saddam Hüseyin ile görüştü. 17 Kasım 2002’de, “Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi” olarak Afganistan’a gitti. BM özel konuğu olarak üç günlük bir iyi niyet misyonu kapsamında Kabil’de bulundu. 27 Temmuz 2012 tarihinde ise Londra’da, 2012 Yaz Olimpiyatları açılış törenindeki olimpiyat bayrağını taşıdı. Bir süre parkinson hastalığı ile mücadele eden tüm zamanların en iyi boksörü, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona’nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu. Tarih onu sadece bir boksör olarak değil, ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile de hatırlayacak.

Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım

Müsabakalarda alaycı ifadeler kullanarak psikolojik açıdan rakiplerinin üzerinde baskı kurmasıyla ünlenen Muhammed Ali, dönemin ağır sıklet boks şampiyonu Sonny Liston’ı, akıllara kazınan “Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım” sözünü sarfettiği maçta 25 Şubat 1964’te yenerek ilk unvan müsabakasını kazandı ve henüz 22 yaşında ilk altın kemerini elde etmiş oldu. Ardından gelen 4 sene içerisinde Ali, 4 altın kemer kazanarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. Muhammed Ali, amatör olarak katıldığı 167 maçın 161’ini kazanarak bu alanda bir rekora imza attı. Profesyonel döneminde yaptığı 61 maçta sadece 5 kez yenilen, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olan Muhammed Ali, 37’si nakavt olmak üzere 56 maçını kazandı.