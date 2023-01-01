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Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı.
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylar yarından sonra idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Gecesi idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.
Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.
Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.
Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.