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Mukaddes üç aylar bugün başladı

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Gecesi idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

11:13 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı.

Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylar yarından sonra idrak edilecek.

Üç aylarda ne yapılmalı

Regaip, Miraç ve Berat geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Gecesi idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen
Miraç Gecesi'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Gecesi'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

"Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat görmeliyiz"


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.


Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.


Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt,
"Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız."
dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.


Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

#Üç aylar
#Regaip Gecesi
#Miraç Gecesi
10 dakika önce
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Mukaddes üç aylar bugün başladı
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