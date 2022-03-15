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KÜLTÜR SANAT

Mülteci çocuklar koroda buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında 23 Nisan için koro çalışması başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mülteci çocuklar koroda buluştu
Koroda, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu, Ekrem İnci Ortaokulu, Otakçılar Fatma Mehpare Buluğ İlkokulu ve Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında 23 Nisan için koro çalışması başlattı. Türk müziğinin sevilen eserlerinin çalışıldığı koroda, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu, Ekrem İnci Ortaokulu, Otakçılar Fatma Mehpare Buluğ İlkokulu ve Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yer alıyor.

PİKTES İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Sümeyye Güner Şengüler, projenin 2016’da başladığını belirterek, “Bu proje kapsamında öğrencilerimiz koro çalışması yapıyor. Bence projenin en görünür kısmı, Türk öğrencilerle yabancı öğrencilerimiz bir araya gelerek, ortaklaşa bir duygu ve çalışma içinde beraberce yer alması ve bu çalışmanın da eğlenceli olması” dedi.

  • Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı hazırlıklarda öğrencilere kulak taraması yaptıklarını sözleyerek şu bilgileri verdi: “Koro için 60 öğrenci seçtik ve bu öğrencilerin yarısı Türk, yarısı yabancı uyruklu. Onları birbirine kaynaştıracak en güzel şey, gerçekten sanat oldu. Birlikte Türk müziği eserlerini söylüyorlar ve inanılmaz başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Çok kısa zamanda öğreniyorlar.”

Türk kültürüne meraklıyım

Koroda yer alan 6. sınıf öğrencisi Afganistanlı Rabia Wasiq, 6 yıldır Türkiye’de yaşadığını, ilkokula da burada başladığını söyleyerek, “Türk kültürüne meraklıyım ve seviyorum. O yüzden de bu projede yer almak çok hoşuma gitti ve gerçekten gurur verici” dedi. Suriyeli 4. sınıf öğrencisi Leyan Nagip, 7 yıldır Türkiye’de ailesiyle yaşamlarına devam ettiğini anlatarak, koroda arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylemenin güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

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