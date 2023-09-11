Mültecilerin hikayesine 7 ödül

Polonyalı usta yönetmen Agnieszka Holland’ın yönettiği TRT ortak yapımı “Green Border” filmi, “Özel Jüri Ödülü” başta olmak üzere toplam 7 ödül kazandı. Günümüzün en önemli sinemacılarından biri olan Polonyalı Agnieszka Holland’ın yönettiği TRT ortak yapımı “Green Border” filmi, Polonya ve Belarus sınırındaki mültecilerin hikâyesini anlatıyor. Başta Eurimages olmak üzere Avrupa’nın en önemli fonlarından destek kazanan film; Türkiye, Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Belçika ortak yapımı. Agniezska Holland “Green Border” filmiyle, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen 12 Punto 2023’te “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü”nü kazanmıştı.

Bu yıl 80’incisi düzenlenen etkinlikte festivalin büyük ödülü “Altın Aslan”ı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un yönettiği “Poor Things” filmi kazandı. Film, eleştirmenlerden büyük beğeni toplamış ve festivalin favorisi olarak öne çıkmıştı.

NACAR’LA TUNA’NIN FİLMLERİ GÖSTERİLDİ

En iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülüne de “Io Capitano” filmiyle Matteo Garrone layık görüldü. En iyi erkek oyuncu ödülü “Memory” filminde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard’a verilirken, en iyi kadın oyuncu ödülünü “Priscilla” filmindeki rolüyle ABD’li aktris Cailee Spaeny aldı. Bu yılki festivalde 2 Türk yönetmenin filmleri de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi ile Nehir Tuna’nın “Yurt” filmi, Venedik’te sinemaseverlerle buluştu.











