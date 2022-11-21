Mültecilerle 40 gün geçiren İspanyol gazeteci: 'İnsanlığımdan utandım'

İspanyol gazeteci Jose Nunez Tena, Yunanistan'ın Yanya şehri yakınlarındaki Katsikas'taki Katsikas mülteci kampında yaşadığı zorlu günleri “Shukran My Friends (Teşekkürler Kardeşim)” adıyla kitaplaştırdı. Mültecilere yardım etmek için 2016’da gönüllü olarak Yunanistan'a giden Tena bu yolculuğun, düzensiz göçmen ve mültecilere ilişkin fikirlerinde değişiklik yaptığını söyledi. Yazar, mültecilere yemek ve giyecek dağıtmak, yardımcı olmak için ayırdığı 40 günün, rehber olacak bir eserin çıkmasına neden olduğunu belirtti.

İspanyol gazeteci, Avrupa'da göçmen sorununun altında yatan en büyük sebebin “bilgi kirliliği ve önyargılar” olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Avrupa'daki birçok kişi gibi benim de önyargılarım vardı. Bu önyargılar siyasal, dinsel ve ırkla ilgili sebeplerden. Ama bu kamplara gittiğin vakit öğrenmeye başlıyorsun.”

REKLAM

KÖTÜ DEĞİLİM KÖTÜLERDEN KAÇIYORUM

Tena, kampta en çok çocuklarla yaptığı sohbetlerden etkilendiğini, çocukların kendisine “Arkadaşım, ben kötü değilim. Ben kötülerden kaçıyorum” sözünün üzerine düşünülmesi ve anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Yunanistan’daki mülteci kampının durumunu gördüğünde bir ara “Avrupalı olmaktan utanma” duygusu yaşadığını sözlerine ekledi. Yazar, Avrupa’da ciddi bir dezenformasyon olduğunu belirterek, önyargıları konuşarak, diyalog kurarak yıkılabileceğine dikkat çekti. Tena, her ülke vatandaşının mülteci olma ihtimaline değinerek, Yunanistan’da yaşadığı 40 günlük tecrübeden ne kadar düşük hafızaya sahip olduğumuzu hatırladığını söyledi.