Münir Özkul vefat etti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Münir Özkul, İstanbul'daki evinde vefat etti. 93 yaşında olan Münir Özkul, 2003 yılından beri demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Uzun süredir bilinci kapalı olan Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu.

Ali Poyrazoğlu: Bizler, onun yaptıklarını hatırlayarak kendimizi tatmin ediyorduk. Çok usta, yaptığından emin, bilerek, seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenir, ben bir tek 'Lüküs Hayat' filminde çalışmıştım. Hiç de zor değildi. Kaymak gibi bir adamdı.

Ediz Hun: Bütün camianın çok sevgilisiydi. Çok değerli dostumuz kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde zor dönemler yaşadı. çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Zarif kibar güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında o kadar doğaldı. üzüntüm çok büyük.

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Hülya Koçyiğit: Türk Sineması'na bütün kalbimle baş sağlığı diliyorum. Büyük bir değeri kaybettik. Acısı yüreğimi yaktı. Yeri doldurulamayacak çok özel bir sanatçı. Bu kadar güzel eserler bıraktı ki ardında, her zaman yaşayacak ve hep bizimle beraber olacak.

Münir Özkul kimdir?

15 ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Küçük Sahne ile tiyatroda yükseldi

Eğitiminin tamamlayan Özkul, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti. Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.

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Münir Özkul ve İsmail Dümbüllü

HAYAT Münir Özkul'un 'defter altına süpürdükleri'

Muhsin Ertuğrul ile tiyatrodan sinemaya

Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un gözünden kaçmayan Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, "Vatan ve Namık Kemal" adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.

Münir Özkul, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Mahmut Hoca ile hafızalara kazındı.

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400'den fazla filmde oynadı

Üniformalı bir figüran arayışı içinde olan arkadaşının ricasını kırmayarak, biraz da komik bir anı olsun diye kamera karşısına geçti ve rol aldığı 400'ün üzerinde filmle, Türk sinemasına damgasını vuran önemli karakter oyuncuları arasına girmesini sağlayacak sinema serüveni böylece başlamış oldu.

Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.

Ödülleri

1967-İlhan İskender Armağanı 1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü 1991-Dümbüllü Ödülü 1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü 1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü" 2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü 2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü 2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

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