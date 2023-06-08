Murat Ülker Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi’ni kaleme aldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde 'Rize’den Harvard’a uzanan muazzam bir başarı hikayesi' başlıklı bir yazı yayımladı.









Ülker, yazısında şu ifadeleri kullandı;

Rize’den Harvard’a uzanan muazzam bir başarı hikayesi

Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olarak oldukça ilginç bir sohbet gerçekleştirdi. Ailesinden, çocukluğundan ve meslek seçimini etkileyen unsurlardan diyabet hastalığına ilişkin en son gelişmelere kadar pek çok konuya değinen Gökhan Bey’i sonuna kadar ilgiyle dinledim.





Bu sohbette, Sabri Ülker Merkezi’nin hikayesinden ve çalışmalarından da ayrıntılarıyla bahsetmişler. Hudutları zorlamaktan, bilimsel çalışmaların uzun vadeli süreçler gerektirdiğinden ve bu alanda da uluslararası ağların, iş birliklerinin ve bilgi alışverişinin öneminden söz ediyor.





Ekibiyle birlikte genetik ve metabolizma sağlığı alanında çığır açan araştırmalara ve buluşlara imza atan değerli bilim insanımız Gökhan Bey’in hoş anekdotları eşliğinde bilime dair önemli konuların ele alındığı bu programı mutlaka izlemenizi öneriyorum. Zira hepimizi ilgilendiren şeylerden bahsediyorlar 😊Affınıza mağruren bendeniz Murat’tan da bahsediyor" ifadelerini kullandı.











