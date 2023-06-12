|
Hayat

Murat Ülker vefatının 11'inci yıldönümünde Sabri Ülker'i andı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 'Vatan sevgisi, sebat, çalışkanlık, nezaket ve tevazu' başlıklı yazısında, babası merhum Sabri Ülker'i vefatının 11'inci yılında rahmet ve minnetle yad etti.

15:38 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 'Vatan sevgisi, sebat, çalışkanlık, nezaket ve tevazu' başlıklı yazısında vefatının 11'inci yıldönümünde Sabri Ülker'i andı.



Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;
Vatan sevgisi, sebat, çalışkanlık, nezaket ve tevazu…

Kıymetli babam Sabri Bey’i en özlü şekilde anlatmak isteseniz bu tarif, arif olana kifayet edecektir.

Ziyadesiyle zorlu koşullar altında, idealist bir yaklaşımla temellerini attığı Yıldız Holding, bugün 13 ülkede bulunan 46 fabrikasıyla, 75 bin çalışanı ve 300’ü aşkın markasıyla, 100’den fazla ülkede mutluluk dağıtıyor. Türkiye’den doğan bu yıldızı dünyanın dört bir yanında parlatırken her zaman referans aldığımız Kutup Yıldızımız, Sabri Bey’in bize miras bıraktığı değer ve ilkeler.

Ülkemiz, insanımız ve toplumumuz için çalışırken tıpkı onun yaptığı gibi tedarikten üretime, istihdamdan ihracata her alanda tüm paydaşlarımızın refahını gözetiyor, mutluluğu merkeze alıyor ve daima en iyiyi hedefliyoruz. 11. vefat yıl dönümünde, kendisini rahmet, saygı ve hasretle anıyor; liderlik vasıflarının, insan odaklı adil yaklaşımının ve değerlerinin herkese ilham vermesini diliyorum. Onu çok özlüyoruz…


#Sabri Ülker
#Murat Ülker
#Yıldız Holding
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor?