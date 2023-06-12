Murat Ülker vefatının 11'inci yıldönümünde Sabri Ülker'i andı

Ziyadesiyle zorlu koşullar altında, idealist bir yaklaşımla temellerini attığı Yıldız Holding, bugün 13 ülkede bulunan 46 fabrikasıyla, 75 bin çalışanı ve 300’ü aşkın markasıyla, 100’den fazla ülkede mutluluk dağıtıyor. Türkiye’den doğan bu yıldızı dünyanın dört bir yanında parlatırken her zaman referans aldığımız Kutup Yıldızımız, Sabri Bey’in bize miras bıraktığı değer ve ilkeler.

Ülkemiz, insanımız ve toplumumuz için çalışırken tıpkı onun yaptığı gibi tedarikten üretime, istihdamdan ihracata her alanda tüm paydaşlarımızın refahını gözetiyor, mutluluğu merkeze alıyor ve daima en iyiyi hedefliyoruz. 11. vefat yıl dönümünde, kendisini rahmet, saygı ve hasretle anıyor; liderlik vasıflarının, insan odaklı adil yaklaşımının ve değerlerinin herkese ilham vermesini diliyorum. Onu çok özlüyoruz…