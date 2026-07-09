Murat Ülker'den Rubik Küp rekoruna dikkat çeken yorum: Kahve yapabiliyorsa robottur
11:30, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Murat Ülker
ABD'deki Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen robotun Rubik Küp'ü 0,103 saniyede çözerek yeni bir rekora imza atması dikkat çekti. Rekoru değerlendiren Murat Ülker, robot ile makine arasındaki farkı bir örnekle anlattı. Ülker, "Eğer bir makine bana evde 'mutfağa git de bana bir sade kahve yapıver' dediğimde bunu gerçekleştirebiliyorsa o robottur, yoksa makinedir" ifadelerini kullandı.
Murat Ülker, Yazar Münir Arıkan'ın robotik teknolojilerde ulaşılan son noktayı anlattığı paylaşımından hareketle değerlendirmede bulundu.
Münir Arıkan’ın LinkedIn hesabından yaptığı Rubik Küp paylaşımında, 3x3 Rubik Küp’te insan dünya rekorunun Şubat 2026’da Polonyalı Teodor Zajder tarafından 2.76 saniyeyle kırıldığını belirtti. Arıkan, Mitsubishi’nin 2024’te Rubik Küp’ü 0.305 saniyede çözen sistemini ve ABD Purdue Üniversitesi’nin 2025’te geliştirdiği Purdubik’s Cube adlı sistemin 0.103 saniyelik derecesini örnek göstererek robotik teknolojilerdeki hıza dikkat çekti.
Robot teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye vurgu yapılan paylaşım üzerine değerlendirmede bulunan Ülker, gelişmelerin kendisini şaşırtmadığını söyledi.
"50 yıl önce de benzer hızlara ulaşıyorduk"
Murat Ülker,
"Yapılan iş olası hamleleri önceden görüp gerekli tüm hareketleri ardarda hızla gerçekleştirmekten ibaret. 50 yıl önce kurduğumuz ambalaj makineleri ile parmak boğumu kadar sakızların dakikada binden fazla adedini bir makineli tüfek atışı gibi zarf tipi paketleyen makinelerimiz vardı"ifadelerini kullandı.
"Kahve yapabiliyorsa robottur"
Robot ile makine arasındaki farkı da kendi tanımıyla açıklayan Ülker,
"Bir makine bana 'Mutfağa git ve sade bir kahve yap' dediğimde bunu yerine getirebiliyorsa robottur, aksi halde makinedir"değerlendirmesinde bulundu.
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Başlıklar :Murat Ülkeryapay zekarobotik
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