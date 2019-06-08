Hayat MÜSİADdan Mehmetçik için cami
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MÜSİAD’dan Mehmetçik için cami

MÜSİAD, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiğin kullanımı için cami inşa etti. Cami haftaya açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Komando Camii
Komando Camii

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiğin kullanımı için cami inşa etti. MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD, Türkiye’nin kalkınması, bölgesinde huzurun sağlanması ve toplumsal barışın hakim kılınması adına yurt içi ve yurt dışında birçok yardım kampanyası ve sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.

HAFTAYA İBADETE AÇILACAK

Başta Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Mardin olmak üzere, Türkiye’nin yakın döneminde terör örgütü PKK’nın eylemlerine sıkça maruz kalan bölgelerde, terör örgütünün haince davranışlarıyla zedelenen kardeşlik hukukunun yeniden tahkim edilmesi adına birçok projeye imza atan MÜSİAD, son olarak Kopuzlar Vakfı iş birliğinde, ülkedeki barışın ve huzurun güvencesi Mehmetçikler için askeri kışla içerisinde cami açılışı gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Komando Camii inşa edildi. Selçuklu klasik yapı mimarisi ve Türklerin kullandığı sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen caminin açılışı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
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