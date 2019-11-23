Musk patladı

SpaceX’in Ay ve Mars’a gönderilmesi planlanan Starship roketi Mk1 uzay aracının prototipi için önceki gün basınç testi gerçekleştirildi. Ancak Mk1 prototipi testi başarıyla geçemedi ve prototip test sırasında patladı. Patlamanın ardından roketten gaz çıkışı meydana geldi. SpaceX yetkilileri, roketin üst kısmının yerinden ayrılarak test alanına düştüğünü ifade etti. Musk, Mk1 prototipinin tamir edilmeyeceğini açıkladı.

Musk, ikinci darbeyi ise Tesla’nın ‘Cybertruck’ olarak adlandırılan ilk elektrikli pikap kamyonundan aldı. Kaliforniya’da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, aracın dayanıklılığını göstermek isterken aracın ‘kırılmaz’ denilen zırhlı camlarının atılan metal bilyeler ile ilk denemede kırılmasıyla şaşkına döndü. Daha önceki testlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını savunan Musk, durumu düzelteceklerini belirtti.