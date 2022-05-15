Müslüm Gürses hakkında şok iddia: Şanlıurfalı hayranı açıkladı.

Şanlıurfa’da yaşayan plak ve kaset arşivcisi 41 yaşındaki Hüseyin Burkankolu, 30 yıllık Müslüm Gürses hayranlığı dolayısıyla işyerini adeta Müslüm Gürses Müzesine dönüştürdü. Giydiği eşofmanından mendiline, yeleğinden kravatına, çocukluk fotoğraflarından son fotoğraflarına, yaklaşık 50 bin TL’lik Almanya’da çıkarılan ilk taş plak ve onlarca kasetine kadar birçok Müslüm Gürses eşyasını işyerinde sergileyen Burkankolu, “Müslüm Baba” ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Dünya’dan Müslüm Gürses hayranlarının iş yerini ziyarete geldiğini belirten

"8 yıl evli kaldı kimse bilmez"

Burkankolu, burada duygu dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

Tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses ile ilgili her türlü arşivin kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Burkankolu, Gürses’le ilgili bilinmeyen bir gerçeği de ilk kez açıkladı. Müslüm Baba’nın Muhterem Nur ile evliliğinden önce hiç kimsenin bilmediği bir evliliğinin olduğunu ifade eden Burkankolu, Songül ismindeki kadın ile 8 yıl evli kaldığını öne sürdü. Elindeki nüfus kayıt örneği ile iddiayı öne süren Burkanolu, bu evliliğin de hiçbir basında yer almadığını, piyasadaki Müslüm Baba hayranı arşivcilerin dahi bilmediğini söyledi.



“Çocukluğumdan beri Müslüm Baba hayranıyım”

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Burkankolu, “Müslüm Gürses hayranlığım 30 yıldır devam ediyor. Müslüm Baba ile akrabalık derecesinde bir yakınlığımız var. Burada sizlerle paylaşmak istediğim ve kimsenin bilmediği piyasada Müslümcü arkadaşlarımızın da bilmediği özel bir konu var, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Müslüm Baba’nın Muhterem Nur annemizden önceki evliliğini açıklıyorum. Songül isminde bir hanım efendi ile evliydi. 1977 yılında evleniyor ve 1985 yılında da boşandı. Piyasada çok derin Müslümcü arkadaşlarımız vardır, hiç kimsenin ulaşamadığı, araştırıp da elde edemeyeceği bir belgedir. Ben çok derin bir araştırmacıyım. Müslüm Baba ile ilgili ne ararsanız, aklınıza ne gelirse kendi arşivimde mevcuttur. Bunlara nasıl ulaştın diye merak edenler oluyor. Ben yeri geldiğinde onun evine girip te oradan hattalar bile almışım yani" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 4 <br>Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan 28 yaşındaki Meral Bilgin, babasıyla birlikte seralarda tohum ve bitki yetiştiriyor. Genç kadının azmi ve hayat hikayesi etrafındakileri kendisine hayran bıraktırıyor. 2 sene önce bir kadın kuaföründe çalışan Meral Bilgin, babasıyla kiraladıkları arsada çiftçiliğe başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Bilgin, serasında tohum üretiyor, ürettikleri tohumları da saksılara ekerek satıyor.<br> Ayrıca elleriyle hazırladığı tohumları da satıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, kadın girişimcilerin desteklenmesinin hedeflendiği programlara da katılan Bilgin, burada aldığı eğitimler sayesinde işlerini daha da geliştirdi. Mega kentte köy hayatı yaşayan Meral Bilgin’in bir günü kameralara yansıdı. Hikayesini anlatan Bilgin, “İki yıldır bu işi yapıyorum. Son bir yıldır daha da yoğunlaştım. Özellikle çiçekler üzerine çalışıyorum. Onun öncesinde kuafördüm. Uzun yıllar kuaförlük yaptım. Oradan radikal bir kararla çiçekçiliğe geçiş yaptım. Biz daha önceleri annem ve babamla toprakçılık ve gübre ile uğraşıyorduk. 2 sene önce böyle bir karar verdik. ‘Biz niye bitki üretmeyelim’ dedim. Toprağımız var niye bitkimiz olmasın? Daha farklı paketlemelerimiz olmasın diyerek bu işe girdik. Son zamanlarda Tuzla Belediyesi’nin kadın girişimcilere verdiği destek, kurulan kadın kulübü ilgimi çekti. Oraya kayıt oldum. Orada anlatılanlar bize söylenenlerle birlikte biraz daha büyüdük” dedi. <br>Meral Bilgin, “Kuaförken elimde sürekli kremler, ojeler, protez tırnaklar vardı. Şimdi birdenbire tamamen doğal, tırnaklarım zaten çok farklı. Bu işin zevki çok daha güzel. Bu daha terapi gibi. Kuaförlüğü de çok seviyordum. Ama bunun verdiği keyif, bunun verdiği güzellik daha fazla. Elimde krem olmasa da olur. Bu doğal benim için. Ben 10 yaşımdan beri tarımla ilgileniyorum. Ben köyde büyüdüm. 16 yaşında köyden Türkiye’ye geldim. Aslen Bulgaristanlıyım. 10 yaşımdan beri mısır tarlası, fasulye tarlası, üzüm tarlaları hepsinde çalıştım. Azda olsa bilgim var. Şu an bir üretim yapıyorsam bu bilgiler ile yapıyorum. Ağırlık, çuval bunlar benim için bir şey değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların isteyip elde edemeyeceği bir yerdeyim. Hem işim hem evim burada. Tuzla’nın çok güzel bir yerindeyim. Bu benim için bir artı. Metropol bir şehirde köy hayatı yaşıyorum” diye konuştu Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Meral Bilgin, azmi ve hayat hikâyesiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. 2 sene önce kadın kuaförlüğü yaparken ani bir kararla çiftçiliğe başlayan Bilgin, tohum üretiyor, saksıya tohum ekiyor, bitkileri suluyor ve elleriyle gübre poşetliyor. Tuzla Belediyesi'nin kadın girişimcileri destekleme programına katılarak hayatını değiştiren Bilgin, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların isteyip elde edemeyeceği bir yerdeyim. Metropol bir şehirde köy hayatı yaşıyorum" dedi. BiP'te paylaş

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