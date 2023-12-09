Mustafa Çalık'a veda

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, birçok şehirden vali ve belediye başkanlarının yanı sıra kalabalık topluluk katıldı. Çalık, kılınan cenaze namazının ardından, Gümüşhane merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Pek çok dergide görev alan ve milliyetçi çizgide siyaset de yapan Çalık, Türkiye Günlüğü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu.