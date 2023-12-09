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Hayat

Mustafa Çalık'a veda

Yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık’ın cenazesi, memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi. İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 6 Aralık’ta vefat eden Çalık için Kemaliye Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, yakınları taziyeleri kabul etti.

04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:21 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Çalık.
Mustafa Çalık.

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, birçok şehirden vali ve belediye başkanlarının yanı sıra kalabalık topluluk katıldı. Çalık, kılınan cenaze namazının ardından, Gümüşhane merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Pek çok dergide görev alan ve milliyetçi çizgide siyaset de yapan Çalık, Türkiye Günlüğü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu.



#Vefat
#Mustafa Çalık
#Gümüşhane
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