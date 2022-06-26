Mustafa Kutlu’nun ilk imza günü

Yazar Mustafa Kutlu, Dergah Yayınları’nın Üsküdar’da açtığı ‘1727 Kitap Kafe’de okurlarıyla bir araya geldi. Kutlu’nun ‘ilk imza günü’ için kitabevine gelenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilgiye teşekkür eden Kutlu, hastalığı sebebiyle yetişemeyeceğini söyleyerek imza gününün devamını pazartesiye erteledi. Normalde imza günü yapmadığını söyleyen Kutlu, “Bu benim ilk imza günüm. Normalde imza günü yapmam, ama 1727 Kitap Kafe’ye destek olmak için geldim. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Fakat hasta olduğum için hepinize imzalayamam. Pazartesi aynı saatte yeniden imza yapalım” dedi.

Mustafa Kutlu

ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR YAZAR

İmza günü için dostları da Kutlu’yu yalnız bırakmadı. İsmail Kara, Ali Şükrü Çoruk, İsmail Güneş gibi isimlerin yanı sıra İstanbul’un dört bir yanından sevenleri katıldı. Çocuklarıyla Esenler’den gelip sırada bekleyen vatandaşlardan biri “Çok sevdiğimiz bir yazar, dünya gözüyle çocuklarıma göstermek istedim” dedi.

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YENİ YER İLKLERE VESİLE OLDU

Dergah Yayınları geçtiğimiz ay uzun süredir bulunduğu Sultanahmet’ten Üsküdar’daki yeni yerine taşındı. Yayınevinin yazarlarından olan Mustafa Kutlu da bu vesileyle ilk imza gününü düzenledi. Kutlu, “Sultanahmet artık bizim için nostalji oldu.” ifadesini kullandı.

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