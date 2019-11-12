Hayat Mustafa Ödülünü 2 Türk kazandı
KÜLTÜR SANAT

Mustafa Ödülü’nü 2 Türk kazandı

İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mustafa Ödülleri sahiplerini buldu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Mustafa Ödülleri ödül töreni
Mustafa Ödülleri ödül töreni

İran’daki Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen törende, Almanya Mainz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’den Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan ödüle layık görülen iki Türk oldu.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUM

Müslümanların Nobel’i olarak nitelendirilen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen ödülün kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu anlatan Prof. Dr. Uğur Şahin, “30 seneden beri kanseri nasıl yok edebiliriz noktasında çalışıyorum. Kanser tedavisi kapsamında aşı tedavisine başladık. Bu aşı sayesinde kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişimleri araştırıyoruz. Bu aşının başarıya ulaşması için bize ödül verdiler” dedi. Şahin, “Aşı için mRNA diye bir madde kullanıyoruz. Bu maddeyi 24 saat içinde bir hastanın kişisel genetik mutasyonuna göre hazırlama imkanımız var. Bu aşı tedavisiyle ilgili denemeler yapıyoruz. Daha çok erken, piyasaya çıkması için 4-5 senemiz var” diye konuştu. Bu yıl İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da ödüle layık görülen isimlerden biriydi. Mustafa Ödülü’nün bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Prof. İnan, “Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyorum” dedi. Etkinliğe farklı ülkelerden 100’den fazla bilim insanı ve akademisyen katıldı. İran, yaptığı incelemeler sonucu akademisyenlere bir Mustafa Madalyası ve 500 bin dolar (2 milyon 890 bin lira) ödül verdi.

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