Hayat Mustafa Topaloğlu yoğun bakımda
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Son Dakika: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı!

Mustafa Topaloğlu yoğun bakımda

Sanatçı Mustafa Topaloğlu (61), bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Mustafa Topaloğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

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Mustafa Topaloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Mustafa Topaloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sularında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki türkücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu’nun, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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