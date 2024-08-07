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‘Müzede Sahne’ Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:22 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Müzede Sahne
Müzede Sahne

“Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla sekizinci kez düzenlenecek “MÜZEDE SAHNE” etkinliği, 22-25 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılacak. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, seyircilerin özellikle işitsel algısını ön plana çıkaran farklı disiplinler bir araya gelecek. Baba, Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı, Mahallemiz Eşrafından ve Ama tiyatro oyunları sahnelenecek. Tiyatronun yanı sıra eğitim, atölye, çocuk oyunu gibi etkinliklerin de olacağı MÜZEDE SAHNE’nin detaylı programı için sakipsabancimuzesi.org’u, etkinlik biletleri içinse biletinial.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


#Müzede Sahne
#Sakıp Sabancı Müzesi
#tiyatro
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