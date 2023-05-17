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Müzeler yarın ücretsiz mi?

Yarın 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzeler ücretsiz bir şekilde halka açık olacak.

12:58 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Müzeler yarın ücretsiz olacak

Müzeler yarın ücretsiz olacak

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü, dünyada her yıl müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir gündür. Müzelere ilginin artırılarak sosyal hayatın içine taşınması amaçlanmaktadır.

Gün dolayısıyla yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olacak.

İstanbul'da da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Arkeoloji Müzeleri gibi bakanlığa bağlı müzeler ziyaretçilere ücretsiz şekilde açık olacak.


İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyaret edebileceğiniz bazı müzeler:

1-Topkapı Sarayı

2-Türk ve İslam Eserleri Müzesi

3-İstanbul Arkeoloji Müzeleri

4-Galata Kulesi

5-Galata Mevlevihanesi Müzesi

6-Çinili Köşk Müzesi


Topkapı Sarayı Müzesi
Topkapı Sarayı
Sakıp Sabancı Müzesi
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Galata Mevlevihanesi Müzesi
#Müze
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Uluslararası Müze Günü
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