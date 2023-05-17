Müzeler yarın ücretsiz mi?

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü, dünyada her yıl müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir gündür. Müzelere ilginin artırılarak sosyal hayatın içine taşınması amaçlanmaktadır.