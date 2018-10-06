Müzelerde senfonik ezgiler dönemi

Yeni uygulamayla dünyanın en büyük ve seçkin müzelerinden senfonik ezgiler yükseliyor.

Bakanlık, müzelere ilgiyi artırmak üzere bu mekanlarda konser ve müzik dinletisi etkinlikleri düzenliyor. Yeni uygulamayla dünyanın en büyük ve seçkin müzelerinden senfonik ezgiler yükseliyor. Topkapı Sarayı'nda geçen haftalarda Mehter ile ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulan ve yoğun ilgi gören uygulamanın ikincisi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek dinletilerle devam eden etkinlikler ilerleyen dönemlerde, Türkiye genelindeki diğer müzelere de yayılacak. Antalya Müzesi, Adana Arkeoloji Müzesi, İzmir Efes Müzesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ise uygulamada öncelikli olacak.

Topkapı Sarayı Müzesi ikinci avluda perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde ziyaretçilere sunulacak dinletiler kapsamında, ilki Bab-üs Saade önünde gerçekleştirilen Mehter gösterisi 31 Mayıs 2019'a kadar sürecek.

Klasik Quartet dinletisi

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzesi ise ziyaretçilerini "Klasik Quartet" dinletisi ile ağırlarken, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sunumu perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde konser ve müzik dinletileriyle sürecek.

Dünyanın sayılı müzeleri arasındaki Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi de "Türk Sanat Müziği" ile "Senfoni" dinletilerine ev sahipliği yapacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzik toplulukları perşembe günleri yine aynı saatlerde "Türk Sanat Müziği", cuma veya pazartesi günleri ise "Senfoni" dinletilerini ziyaretçilerine sunacak.

HAYAT 55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı

HAYAT Mimar Sinan'ın muhteşem zekası: Selimiye'nin sırları