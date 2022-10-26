Müzik belirli bir sınıfa ait değil

İtalyan besteci ve keman virtüözü Niccolò Paganini’nin dünyaca ünlü 24 Kapris’i keman virtüözü Cihat Aşkın tarafından yarın akşam CSO Ada Ankara’da seslendirilecek. Birçok kemancının repertuvarında bulunan ve başyapıt niteliği taşıyan Kaprisler, Paganini’nin 240. doğum günü anısına çalacak. Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Aşkın, sanat yolculuğunu Yeni Şafak’a anlattı.

İlk kez 15 yaşında sanatçının kaprislerini çalan Aşkın, 39 yıl sonra eserin tümünü bir arada seslendirecek. Gençliğinde Paganini eserlerinin ulaşılmaz bir teknik ustalık gerektirdiğini düşünen sanatçı, zamanla sadece müziğine odaklandığını söyledi: “Artık Paganini’de şarkıyı arıyorum, değişik renkler ve efektler beni teknikten daha fazla ilgilendiriyor. Yarın da sadece şarkıyı arayarak çalacağım.”

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GENÇLER MÜZİĞİMİ ETKİLİYOR

Paganini’nin besteci olarak çağdaşı ve kendinden sonra gelenler tarafından ilgiyle taklit ve takip edilmesinin onu özel kıldığını ifade eden Aşkın, “Melodik yapısının tıpkı halk müziği motifleri gibi sade ve yalın olması, onun melodilerinin kolayca akılda kalmasını sağlıyor” dedi. Müziğin belirli bir sınıfa ait olmadığını vurgulayan sanatçı, kaliteli bir şekilde herkese sunulması gerektiğini dile getirdi. 21 yıldır sürdürdüğü CAKA projesi sayesinde pek çok gencin sahneyle buluşarak sanat kariyerinde farklı bir seviyeye geldiğini aktaran Aşkın, gençlerin bakışının müziğini etkilediğini vurguladı.