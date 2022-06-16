Müzik coşkusu şehre yayılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali, “İstanbul” temasıyla 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekanda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Müzik Festivali, bugüne kadar Türkiye ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturdu. Verdiği teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genci ise sanata kazandırdı.

Odak İstanbul

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda önceki gün düzenlenen açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein sahne aldı. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek. Geleceğin kadın müzisyenlerine destek olmayı hedefleyen Yarının Kadın Yıldızları projesi için 23 Haziran saat 20.00’de Pwlin Halkacı Akın Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda bir konser verecek.

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Kinan Azmeh sahne alacak

Festival kapsamında bu akşam 19.30’da CRR Konser Salonu Üst Fuaye alanında “Konsere Doğru Konuşması”nda Hakan Demirel ve Kerem Piker “Yansımalar, Düşsel Mekanlar…” konusunu konuşacak. Alice Sara Ott ise 21.00’de CRR Konser Salonu’nda “ECHOES OF LIFE (Yaşamdan Yansımalar)” başlıklı bir konser verecek. Festival kapsamında Suriye asıllı klarnet ustası Kinan Azmeh, 17 Haziran saat 20.00’de topluluğu Cityband ile Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konser mekanları ise şu şekilde: Yıldız Parkı, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Fransız Sarayı, İŞ Kuleleri Salonu, AKM Türk Telekom Opera Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi. Festival konserlerine ilişkin bilgiler ve biletler için muzik.iksv.org web sitesi ziyaret edilebilir.

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