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Müzik ve tiyatro birarada

Müzik ve tiyatro birarada

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlikleri bu hafta müziği ve tiyatroyu bir araya getiriyor.

Usta rejisör Işıl Kasapoğlu’nun tiyatro ekibi Semaver Kumpanya’nın on sezondur kapalı gişe sahnelediği Moliere’in “Cimri”si 14 Temmuz Pazartesi akşamı bir kez daha ENKA izleyicisiyle buluşuyor. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyun, bir aile üzerinden tüm topluma odaklanırken, insanın var ettiği düzenin işleyişini sorgulayarak, izleyiciyi garip rastlantılara tanık ediyor. Başrolde başarılı oyuncu Serkan Keskin’in yer aldığı oyunun kadrosunda Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Tuğçe Semiz, gibi isimler yer alıyor. Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 16 Temmuz Çarşamba akşamı, dört neslin birlikte söylediği unutulmaz şarkıların yanı sıra, müzik yaşamından anılar, şiirler ve anekdotlarla harmanladığı özel gösterisiyle izleyicilere nostaljik ve keyifli bir akşam yaşatacak. 18 Temmuz Cuma akşamı ise Şevval Sam sahne alacak.



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