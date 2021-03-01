Nadir Kafe Esenler'de açıldı

Esenler Belediyesi, sayıları toplum içerisinde hayli fazla olan nadir hastalıklara sahip kişiler için Nadir Kafe’yi hizmete açtı.

Nadir Kafe, haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde yer alan kafede, hastalar kendi rahatsızlıklarına özgü gıdaları rahatlıkla bulabilecek. Nadir hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen kafe, haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak.

Nadir Kafe, haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak.

SOSYAL ORTAM OLUŞTURULACAK

Ailelerin keyifle vakit geçirebileceği Nadir Kafe’de çeşitli aktiviteler düzenlenerek hastaların psikolojik ve sosyolojik gelişimlerine katkı sağlanacak. Nadir insanların kendilerini özel hissedeceği bu kafede, beslenme uzmanları tarafından farkındalık seminerleri düzenlenecek ve nadir hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmayanlar bilgilendirilecek.

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Nadir Kafe, haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak.

ORGANİK VE ÖZEL ÜRÜNLER

Kafede nadir hastalıklarla mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu zincir ve glütensiz yağlar, vitaminler, protein takviyeleri, organik şerbet ve şuruplar, lifli gıdalar, yüksek kalorili besinler ve düşük proteinli takviye ürünleri yer alacak